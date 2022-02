Je te promets : tout ce que vous ignorez à propos de la série TF1

La diffusion de la saison 2 de "Je te promets" continue sur TF1. La famille Gallo fait vibrer les téléspectateurs avec ses épisodes riches en émotions. Mais connaissez-vous vraiment tous les détails de cette série ? Nous vous avons élaboré une petite sélection de choses à savoir sur cette adaptation de "This Is Us".

Pourquoi la série s'intitule Je te promets ?

Il est vrai que la série Je te promets est en fait l'adaptation française de la célèbre série américaine This Is Us. Comme nous pouvons le constater, le titre choisi pour la version française n'a rien à voir avec l'original. La productrice Aline Panel, s'est confiée à ce sujet dans les colonnes de Télé-Loisirs. Elle a donc expliqué comment lui était venue cette idée de titre pour Je te promets. Tout d'abord, elle n'était pas emballée par la simple traduction française "C'est nous". De ce fait, elle a cherché une idée autour d’un titre de chanson française. Très vite son choix s'est arrêté sur le célèbre titre de Johnny Hallyday, Je te promets. Aline Panel s'explique :

Ça fait partie de notre répertoire national. Et la recherche du titre est tombée au moment de la mort de Johnny. Ma grand-mère le connaissait, ma fille de 10 ans le connaît, c’est très intergénérationnel. Je trouve que ce titre pitche parfaitement la série.

Maud (Marilou Berry) - Je te promets ©TF1 Production

Marilou Berry est doublée lors des scènes de chants

Dans la saison 2 de Je te promets, Maud, interprétée par Marilou Berry, se met à pousser la chansonnette. Dans la saison 1, c'est bel et bien l'actrice qui chantait Elle a les yeux revolver de Marc Lavoine pour son amoureux de fiction, Marc Riso. Cette fois-ci, dans ce nouveau volet, la comédienne qui coréalise également les épisodes, a dû se faire doubler par une chanteuse professionnelle. C'est Juliette Moraine, une ancienne candidate de The Voice qui lui prête sa voix. Désormais, Maud évolue et progresse en chant. Marilou Berry souhaitait donc être doublée. Elle s'explique dans une interview accordée à 20 Minutes :

Je voulais que Maud ait une progression dans sa voix et qu’elle chante vraiment bien. Si j’avais les capacités vocales que je désire pour Maud, je serais chanteuse ! Je chante bien, j’aime ça. Si j’avais eu du temps pour travailler, pourquoi pas ? La préparation est très courte. Je n’avais pas envie de pénaliser mon personnage.

Paul ne meurt pas de la même manière que Jack dans This Is Us

Evidemment, la version française a énormément de similitudes avec la série originale, mais il est important de souligner certaines différences, et pas des moindres. En effet, la saison 2 va s'axer autour de la mort de Paul Gallo, et les circonstances seront très différentes de celle de Jack Pearson dans This Is Us. Il s'agit d'un choix de la production française. Aline Panel s'explique à ce sujet dans les colonnes d'Allociné :

On a eu un aller-retour là-dessus. On a commencé sur quelque chose de différent, puis on est reparti sur la version américaine. Et finalement j’ai dit : "Non, on ne peut pas faire ça. Le problème, là c’est que les téléspectateurs vont être spoilés". Car tout le monde a accès à This Is Us. Ça aurait été vraiment dommage. Pour la mort de Paul, il était important de ne pas faire comme la série américaine et de proposer quelque chose de différent pour assumer qu’on est français et qu’on peut prendre quelques libertés.

Paul (Hugo Becker) - Je te promets ©TF1 Production

Deux actrices pour le personnage de Florence

Contrairement à la version américaine, la production française a choisi deux comédiennes pour incarner Florence à des âges différents. En effet, la série Je te promets joue avec les temporalités. À de multiples reprises, les téléspectateurs découvrent le passé des personnages ainsi que leur apparence dans leur enfance, mais également lorsque ces derniers sont bien plus âgés. Dans This Is Us, Mandy Moore, l'actrice qui incarne Rebecca, la mère de famille, est vieillie grâce au maquillage. Pour ce qui est de la version française, Camille Lou, qui incarne Florence, laisse la place à Nathalie Roussel. Lors d'une interview pour Serieously, la comédienne révèle :

C’est un choix de la chaîne parce que j’aurais adoré jouer Florence plus âgée. Mais les équipes avaient très peur que le vieillissement soit trop "déguisement" et que ça se voit. Et je pense aussi que c’est un coût de faire ça, donc ils ont préféré prendre une autre actrice. Mais c’est vrai que ça m’aurait amusé de jouer ça, même si aller jusqu’à 40 ans c’est déjà énorme !

José (Lionnel Astier) et Florence (Nathalie Roussel) - Je te promets ©TF1 Production

Un comédien de Demain nous appartient

Les personnages de la série sont donc présentés à plusieurs moments de leur vie. Différents comédiens et comédiennes ont été engagés afin d'incarner les protagonistes pendant l'enfance, puis l'adolescence. Parmi eux, on retrouve notamment Dembo Camilo. Les fidèles de TF1 le connaissent bien puisque le jeune homme incarne Souleymane dans la célèbre série Demain nous appartient, mais également dans Ici tout commence depuis peu. Le jeune comédien qui se destinait à une carrière de footballeur a vu son rêve s'éloigner à la suite d'une blessure au genou. Désormais, il fait partie du casting de cette saison 2 de Je te promets, et incarne très justement le personnage de Mathis, lorsque celui-ci est adolescent.

