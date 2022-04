Jean Dujardin et Nicolas Bedos se retrouvent pour la série "Alphonse" d'Amazon

Après "OSS 117", Jean Dujardin et Nicolas Bedos se retrouvent cette fois pour une série. Titré "Alphonse", le show proposé prochainement par Amazon Prime Video sera une comédie avec également Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi et Nicole Garcia au casting.

Quand Jean Dujardin et Nicolas Bedos s'attaquent à OSS

Après deux excellents opus réalisés par Michel Hazanavicius, c'est Nicolas Bedos qui s'est chargé de mettre en scène OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire. Toujours portée par Jean Dujardin, cette troisième aventure d'Hubert Bonisseur de La Bath est sortie durant l'été 2021. Une période prolifique pour le cinéma mais qui a tout de même été marquée par la pandémie de Covid. Au final, la comédie est parvenue à rassembler plus d'1,5 million de spectateurs. Un bon score étant donné la situation sanitaire, mais qui reste le plus bas de la saga. Les deux premières OSS avaient eux engrangé plus de 2 millions d'entrées.

Jean Dujardin et Nicolas Bedos - OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire ©Christophe Brachet - MANDARIN PRODUCTION – GAUMONT – M6 FILMS – SCOPE PICTURES

Suite à cette expérience réussie, Jean Dujardin et Nicolas Bedos vont travailler à nouveau ensemble. Mais cette fois, ce sera pour une série !

Alphonse, une comédie de Nicolas Bedos à venir sur Amazon

En effet, Amazon Prime Video a tenu ce mardi 12 avril 2022 une conférence de presse pour présenter ses prochains projets. Parmi eux, on retient Alphonse, une série créée et réalisée par Nicolas Bedos et avec Jean Dujardin dans le rôle principal.

Le Film français a donné des précisions sur ce projet. Il s'agira d'une comédie romanesque en six épisodes produite par Alain Goldman pour Montmartre Films. Ce dernier a indiqué que Dujardin jouera Alphonse, un homme aux allures de caméléon dont la mission principale est de plaire aux femmes et de satisfaire tous leurs désirs.

Côté casting, on retrouvera, en plus de Jean Dujardin, Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi et Nicole Garcia. Le tournage devrait débuter en juin pour une sortie prévue sur Amazon Prime Video en novembre 2023. Bien qu'on soit encore aux débuts de la production, une première affiche a déjà été dévoilée. Elle est à découvrir ci-dessous :