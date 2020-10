Jeffrey Dahmer : Ryan Murphy et Netflix préparent une série sur le serial killer

Pour son prochain projet, toujours produit par Netflix, le prolifique Ryan Murphy va s’intéresser à l’histoire vraie du tueur en série américain Jeffrey Dahmer. Intitulée "Monster : The Jeffrey Dahmer Story", la mini-série n’a pas encore de date de sortie.

Monster : The Jeffrey Dahmer Story le prochain projet de Ryan Murphy

Ryan Murphy n’en finit plus d’enchaîner les projets. Le créateur surtout connu pour sa série anthologique American Horror Story va cette fois s’intéresser à l’histoire vraie du serial killer américain Jeffrey Dahmer. Comme le rapporte Deadline, Netflix va de nouveau collaborer avec lui, et produira ainsi son prochain projet intitulé Monster : The Jeffrey Dahmer Story, une mini-série créée par Murphy et son collaborateur régulier Ian Brennan. Surnommé par les médias « le cannibale de Milwaukee » ou « le monstre de Milwaukee », Dahmer avait tué 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991. La plupart de ses meurtres impliquaient également des actes de nécrophilie, de cannibalisme, et le tueur conservait de nombreuses parties du corps de ses victimes. Après avoir été condamné à la prison à perpétuité, il avait été battu à mort par un codétenu en 1994.

Au niveau du casting, les showrunners de Monster : The Jeffrey Dahmer Story sont actuellement à la recherche de l’acteur qui interprétera le tueur. On ne sait donc pas qui prendra la suite de Carl Crew, Jeremy Renner ou encore Ross Lynch, qui font partie des acteurs à avoir déjà joué Dahmer, cette fois au cinéma. En revanche, on sait déjà que Richard Jenkins se glissera dans la peau du père du tueur dans la série de Murphy et Brennan. On ne sait pas encore quels acteurs assureront les autres seconds rôles de Monster.

Le tueur vu par ses victimes dans Monster : The Jeffrey Dahmer Story

Monster : The Jeffrey Dahmer Story sera vraisemblablement surtout raconté du point de vue des victimes de Dahmer, ainsi que de celui de sa voisine, Glenda Cleveland, qui avait essayé d’alerter la police à de multiples reprises sur le comportement erratique du tueur. La série explorera les erreurs et le manque de compassion de la police qui avaient permis au tueur de continuer sa série de meurtres, avant qu’il ne soit finalement arrêté en 1991.

Cleveland avait contacté la police en 1991, après que sa fille et sa nièce lui avaient dit avoir vu un adolescent, Konerak Sinthasomphone, fuir l’appartement de Dahmer. Elle avait plus tard dit en interview qu’elle croyait que la police ne l’avait pas prise au sérieux à cause de sa couleur de peau (Cleveland était Afro-Américaine). La série devrait donc explorer ce point de vue, ainsi que la polémique qui avait fait suite à l'arrestation de Dahmer lorsque Cleveland avait raconté avoir essayé de protéger Sinthasomphone du tueur.

Toujours selon les informations de Deadline, Monster montrera les fois où Dahmer a failli être arrêté avant d’être finalement relâché. Carl Franklin réalisera le premier épisode de la mini-série. Il s’était déjà intéressé aux tueurs en série l’année dernière puisqu’il avait réalisé quatre épisodes de la mini-série produite par David Fincher, Mindhunter. Les showrunners de Monster espèrent débuter la production de la série en janvier prochain.

Netflix et Ryan Murphy, une relation qui marche

Monster : The Jeffrey Dahmer Story est le dernier projet à être annoncé comme faisant partie du deal entre Ryan Murphy et Netflix. Le créateur a déjà dévoilé The Politician l’année dernière, ainsi qu’Hollywood et le film The Boys in the Band, dont il était producteur, cette année. Portée par l’une de ses actrices fétiches, Sarah Paulson, la mini-série Ratched est également sortie le 21 septembre dernier. La comédie musicale du créateur, The Prom, sortira aussi le 11 décembre prochain, toujours sur la plateforme de streaming.