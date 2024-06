Jennifer Aniston émue aux larmes en évoquant Friends et Matthew Perry

Dans une récente interview donnée à Variety dans le cadre des rencontres "Actors on Actors", Jennifer Aniston n'a pu retenir ses larmes à l'évocation de "Friends" et de Matthew Perry.

Jennifer Aniston se remémore Friends avec émotion

Dans le cadre de la série d'interviews "Actors on Actors" organisée par Variety, Jennifer Aniston et Quinta Brunson ont discuté de leurs expériences et de leurs carrières respectives. Au cours de l'entretien, l'interprète de Rachel Green s'est montrée particulièrement émotive lorsqu'il s'est agi de parler de Friends, la série télévisée culte qui a marqué sa carrière.

Quinta Brunson a demandé à Jennifer Aniston ce que cela faisait de regarder Friends 30 ans après ses débuts. Aniston, très émue dès l'évocation de la série, a eu du mal à contenir ses larmes en se remémorant cette période de sa vie et a confié "non j'ai commencé à penser à" en faisant référence à Matthew Perry. Elle a expliqué qu'il s'agissait de "larmes de joie" en repensant à cette époque.

Toujours très affectée par le décès soudain de Matthew Perry, elle s'est souvenue avec nostalgie d'une anecdote particulière au début du tournage de la série, où, accompagnée de l'interprète de Chandler, ils avaient fait irruption dans un salon de coiffure où Lisa Kudrow se faisait teindre les cheveux.

"J'avais pris la place du type qui lui faisait son shampoing, c'était n'importe quoi, mais je ressens toujours cette excitation comme à l'époque" a-t-elle confié.

Un groupe toujours très soudé

Jennifer Aniston a également parlé du lien indéfectible qu'elle partage avec ses co-stars de Friends. "Nous nous voyons toujours," a-t-elle dit, mentionnant un récent appel FaceTime avec Courteney Cox, sa meilleure amie, en confiant "Nous sommes vraiment une famille pour toujours."

L'interprète de Rachel Green s'est également montrée très reconnaissante de la popularité toujours immense de Friends auprès du public, 20 ans après la diffusion du dernier épisode. Elle s'est dite très touchée par la longévité du show, un succès que ni elle, ni les autres acteurs n'avaient pu prédire au moment du tournage de la première saison.