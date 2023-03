Jennifer Aniston répond enfin à la question que tous les fans de Friends se posent depuis 20 ans

De passage en France pour la promotion de Murder Mystery 2, Jennifer Aniston en a profité pour mettre fin à un débat chez les fans de Friends. Ça s'est passé dans l'émission "C à vous" présentée par Anne-Élisabeth Lemoine.

Jennifer Aniston de passage en France

Après l'énorme carton du film Murder Mystery, devenu le film de plus vu sur Netflix de l'année 2019, une suite a rapidement été annoncée. Après quatre ans d'attente, elle sortira enfin sur la plateforme le 31 mars prochain. Toujours porté par Adam Sandler et Jennifer Aniston, le long-métrage réalisé par Jeremy Garelick se déroule en grande partie à Paris.

Désormais soucieux de faire décoller leur propre agence, les détectives Nick et Audrey Spitz se retrouvent au cœur d'un enlèvement de niveau international, qui les touche de près.

Alors pour lancer la promotion du film en grandes pompes, le géant du streaming a choisi la capitale française comme première étape. Ce mercredi 15 mars, Jennifer Aniston et Adam Sandler étaient les invités de l'émission C à Vous présentée par Anne-Elisabeth Lemoine. Et la présentatrice en a profité pour poser une question cruciale à l'actrice américaine.

Jennifer Aniston et Adam Sandler dans le film Murder Mystery 2 © Netflix

La question fatidique

Ainsi, durant l'interview, la journaliste française n'a pas pu s'empêcher de poser LA question fâcheuse à l'interprète de Rachel Green dans Friends. Est-ce que Ross et Rachel faisaient bien un break quand Ross l'a trompée avec Chloé dans la saison 3 ? Cette question divise les fans de la série depuis plus de vingt ans.

En effet, pour Ross, ils étaient bien en pause à ce moment-là (et il n'a eu de cesse de le répéter) mais pour Rachel, il l'a bel et bien trompée.

Eh bien, après toutes ces années, il semblerait que Jennifer Aniston se soit rangée du côté... de Ross ! En effet, elle a avoué au micro de C à vous que les deux personnages étaient bel et bien en pause à ce moment-là.

Découvrez l'extrait de l'interview ci-dessous :