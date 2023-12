"Il était heureux" : Jennifer Aniston revient, émue, sur ses derniers échanges avec Matthew Perry

Le 28 octobre dernier, les fans de Friends apprenaient avec stupéfaction la disparition soudaine de Matthew Perry, l'inoubliable interprète de Chandler Bing. Matthew Perry, un pilier de cette série culte, a laissé derrière lui des fans et des collègues en deuil.

Il a d'ailleurs fallu plusieurs semaines avant que ses amis dans la série, et dans la vie, ne s'expriment sur cette douloureuse disparition, qui les a plongés dans un profond chagrin. Chacun d'eux avait posté un hommage personnel à Matthew Perry, se remémorant des joyeux souvenirs de tournage partagés avec l'interprète de Chandler.

On savait Jennifer Aniston très proche de son ancien collègue. Matthew Perry avait d'ailleurs confié lors de la Friends Reunion en 2021 qu'elle avait été celle qui l'avait le plus soutenu lors de ses nombreuses cures de désintoxication.

Ces derniers jours, l'interprète de Rachel Green a partagé ses derniers échanges avec Matthew Perry, quelques heures avant sa disparition.

C'est dans une interview accordée à Variety que Jennifer Aniston a partagé, très émue, ses derniers échanges par SMS avec Matthew Perry. Elle lui avait en effet écrit le matin même de sa mort.

a ainsi confié Jennifer Aniston, avant d'ajouter :

Je veux que les gens sachent qu'il était vraiment en bonne santé, et qu'il travaillait à le devenir encore plus. Il était en quête de bien être. Il a travaillé si dur. La vie ne l'a vraiment pas épargné. Il me manque énormément. À nous tous. Bon sang, comme il nous a fait rire.