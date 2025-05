Jeremy Renner a refusé Hawkeye saison 2 à cause du salaire que lui proposait Disney

En 2021, Disney+ diffusait la première saison de Hawkeye. Comme son titre l’indique, la série était centrée sur le personnage qu’interprète Jeremy Renner dans l’univers Marvel. Depuis, quatre années se sont écoulées et nous n’avons toujours pas de signe d’une possible saison 2.

Serait-ce sa faible audience qui aurait rebuté les producteurs de Disney et Marvel ? Hawkeye a réalisé le plus mauvais démarrage pour une série Marvel. Selon les données relayées par Deadline, la série a enregistré un cumule de 1,5 millions de téléspectateurs aux États-Unis au cours de ses cinq premiers jours de diffusion.

Pourtant, on apprend par Jeremy Renner qu’une deuxième saison était bien dans les tuyaux. Cependant, elle ne s’est pas faite pour une histoire d’argent.

Dans un entretien pour le podcast High Performance, Jeremy Renner a révélé que la saison 2 de Hawkeye n’avait pas eu lieu à cause du salaire que lui avait proposé Disney. L’acteur explique que la firme lui a offert deux fois moins de billets verts que pour la saison 1.

« Ils m'ont demandé de faire la saison 2 et ils m'ont proposé la moitié du salaire. Je me suis dit : 'Ça va me demander deux fois plus de boulot pour deux fois moins d’argent, et huit mois de mon temps, en gros, pour faire ça à moitié prix' », s’est-il justifié.