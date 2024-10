Jeremy Strong ne veut plus entendre parler de Succession

Devenu un acteur très demandé après son immense performance en tant que Kendall Roy dans la série "Succession", Jeremy Strong a expliqué que ce rôle ne "lui manquait pas", et même qu'il lui avait "foutu la vie en l'air".

Le rôle d'une vie

Lorsqu'on est adepte, comme Jeremy Strong, de la "méthode", mieux vaut avoir un rôle léger et heureux. L'acteur américain, actuellement au cinéma dans la satire biographique sur Donald Trump The Apprentice, en sait quelque chose. En effet, s'il est actif au cinéma depuis 2008, sa révélation au plus haut niveau s'est faite avec son rôle de Kendall Roy dans la très grande série HBO Succession.

Une série dans laquelle, fils aîné d'un magnat des médias, il aspire à prendre la succession de son père, impitoyable homme d'affaires et patriarche tyrannique. Une succession qu'il pense lui être due et une aspiration qui vont, le temps de quatre formidables saisons, le détruire. Libéré de ce rôle qu'il a considérablement investi, s'attirant notamment les foudres de Brian Cox qui ne supporte pas la "méthode" - à savoir ne faire qu'un avec le personnage, même hors caméra -, il a récemment déclaré dans les colonnes de The Times of London que ce rôle "l'avait foutu en l'air".

Cette série a été un cadeau incroyable. Sa matière était un régal. Ça, ça me manque. Mais la lutte de Kendall, pendant sept ans, a été difficile à porter. Et il y a tellement plus que je veux faire.

Kendall Roy (Jeremy Strong) - Succession ©HBO

Pour sa performance dans Succession, Jeremy Strong a été récompensé en 2020 d'un Emmy Award du Meilleur acteur dans une série dramatique, et en 2022 du Golden Globe du Meilleur acteur dans une série dramatique, ainsi que de deux SAG Awards de la Meilleure distribution en 2021 et 2023. Surtout, cette performance a fait exploser sa cote pour en faire un acteur très demandé par l'élite de la profession.

Jeremy Strong fait la part des choses

L'acteur se montrerait-il ainsi ingrat ? Non, parce qu'il a tout à fait conscience de l'impact de Succession sur sa carrière, tout en assumant avoir complètement tourné la page.