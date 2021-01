Jessica Jones pourrait être de retour dans la série She-Hulk

Une nouvelle rumeur prétend que Jessica Jones pourrait apparaître dans la série « She-Hulk ». C'est une information à prendre avec des pincettes, mais la comédienne Krysten Ritter serait en négociations pour reprendre le rôle de Jessica Jones...

Jessica Jones : la série Netflix annulée

Jessica Jones fait partie du panel des séries Marvel/Netflix disponibles sur la plateforme. Débutée en 2015, sous la direction de Melissa Rosenberg, Jessica Jones a eu trois saisons. Annulé en 2019, le show a introduit une héroïne bien connue des lecteurs de comics. Personnage extrêmement puissant, détective alcoolique, femme forte et torturée, la protagoniste a pris les traits de Krysten Ritter pour les besoins de la série. Après une première saison saluée par la critique, notamment grâce à la présence imposante de l'antagoniste Kilgrave, brillamment interprété par David Tennant, les deux autres saisons ont reçu des avis beaucoup moins convaincus.

Par la suite, Jessica Jones, comme ses homonymes Daredevil, Luke Cage et Iron Fist, est apparue dans la série commune The Defenders. Malheureusement, tout ce beau petit monde a été viré de Netflix. Le contrat entre la plateforme et Marvel est arrivé à son terme. Depuis, ces derniers ont récupéré les droits d'exploitation des dits personnages. Après deux ans d'attente, Marvel Studios peut de nouveaux exploiter les super-héros Netflix.

Bientôt le retour du personnage ?

Si l'on en croit une récente rumeur, Krysten Ritter serait en passe de reprendre son rôle de Jessica Jones au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). L'héroïne pourrait en effet apparaître dans la future série She-Hulk. Une information qui vient de Daniel Richtman, alias DanielRPK. Ce dernier est connu pour mettre en lumière de nombreuses rumeurs, généralement par la suite fondées. Mais, bien évidemment, cette révélation est à prendre avec d'énormes pincettes. En tout cas le temps d'attendre la confirmation de Marvel Studios ou de Disney.

Marvel's The Defenders ©Netflix

Les rumeurs du retour de Jessica Jones font suite à celles autour de Daredevil. Il se murmure en effet que Charlie Cox devrait reprendre le costume du Diable de Hell's Kitchen dans Spider-Man 3. Matt Murdock devrait apparemment rejoindre la distribution déjà hallucinante du film de Jon Watts. Mais comme pour Jessica Jones, l'information n'a pas encore été officialisée, Kevin Feige restant très évasif sur l'avenir des personnages Marvel/Netflix. Quant à Kathryn Ritter, elle n'a jamais caché son envie de reprendre le rôle de Jessica Jones. En tout cas, si les retours de Charlie Cox et Kathryn Ritter venaient à être confirmés, cela laisse de l'espoir pour les autres acteurs des séries Marvel/Netfix comme Mike Colter (Luke Cage), Finn Jones (Iron Fist) et Jon Bernthal (Punisher).

La série She-Hulk est dirigée par Kat Coiro et Anu Valia. Jessica Gao, la scénariste de Rick et Morty s'occupe actuellement de l'écriture du show. Devant la caméra, Tatiana Maslany campera Miss Hulk, tandis que Tim Roth et Mark Ruffalo reprendront leurs rôles respectifs de l'Abomination et de Hulk. Sortie prévue courant 2022.