Jimmy Savile : Un cauchemar britannique, c'est quoi cette horrifiante histoire vraie ?

Une fois n'est pas coutume, Netflix propose une nouvelle série inspirée de faits réels ! "Jimmy Savile : Un cauchemar britannique" tourne donc autour de la vedette du même nom. Âmes sensibles s'abstenir, le titre du programme n'ayant pas - du tout - été choisi au hasard...

Jimmy Savile : Un cauchemar britannique, de quoi ça parle ?

Jimmy Savile : Un cauchemar britannique s'articule autour de la vie de la star du même nom. Né en 1926 à Leeds, cet homme de télévision décède à l'âge de 84 ans dans la même ville. Si vous ne connaissez pas cette célèbre figure du divertissement britannique, sachez qu’il était à la fois DJ et présentateur. Figure de proue de la BBC de l’époque, il anime de nombreuses émissions à succès, de Speakeasy au Jimmy Savile's Old Record Club.

Pendant près de vingt ans, il est à la tête du show Jim'll Fix It – autrement dit, Jim va s’en occuper. Cette émission bien connue a pour but de réaliser les rêves de ses spectateurs, en grande majorité des enfants. Tout au long de son impressionnante carrière, Jimmy Savile est loué pour avoir le cœur sur la main. La vedette verse énormément d’argent à des centres de santé et hôpitaux. Son décès, survenu en 2011, émeut une grande partie de la population. Mais, très vite, la roue tourne ! Si en 2008, une courte enquête peu médiatisée avait visé Savile, cette fois, les choses sont bien différentes. La vérité ne peut être plus longtemps contenue.

Jimmy Savile ©SWNS.com

Le maître des horreurs

Un an après son décès, la réputation du défunt prend un sacré coup à la diffusion d’un documentaire à charge. Dans ce dernier, cinq femmes révèlent avoir été agressées par la star alors qu’elles étaient adolescentes. L’affaire commence à faire du bruit et de plus en plus d’éléments sortent au grand jour. Au total, on parle de plusieurs centaines de victimes, notamment dans les centres et hôpitaux qu’il finançait.

Celui qu’on décrit désormais comme un « prédateur sexuel opportuniste » aurait abusé d'un nombre ahurissant de patients - enfants, femmes et hommes confondus. Ses activités en apparence charitables lui permettaient surtout d’approcher de nouvelles proies. Jimmy Savile a sévi pendant plus de soixante ans, jusqu’à ses 82 ans. Comme si ça ne suffisait pas, le philanthrope psychopathe affectionnait également les morgues des hôpitaux. On raconte qu’il aimait particulièrement cet endroit… de quoi vous glacer le sang !

Il faut savoir que le scandale résultant des révélations autour de la vie de Savile a permis à plusieurs autres affaires d'agressions sexuelles d'être enfin prises au sérieux. Pour ce qui est de la mémoire de la star de la BBC, les associations portant son nom ont été dissoutes, ses récompenses retirées et sa pierre tombale... détruite.

Quand la réalité nourrit la fiction

Pour la petite histoire, la description des méfaits de cet ignoble personnage aura peut-être fait cogiter les fans assidus de la série Sherlock. En effet, dans la quatrième saison du programme à succès, le détective campé par Benedict Cumberbatch fait face à un nouvel antagoniste : Culverton Smith (Toby Jones). Ce dernier n'est autre qu'un philanthrope dégénéré dont l’histoire et la position sociale rappellent énormément celles de Jimmy Savile. De même, il passe pour un saint auprès de la population. De même, il va et vient dans ses hôpitaux, faisant passer sa folie pour une extravagance de caractère.

Toby Jones dans Sherlock - ©BBC

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver les deux épisodes de la minisérie Jimmy Savile : Un cauchemar Britannique sur Netflix.