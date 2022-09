J'irai au bout de mes rêves : c'est quoi ce téléfilm sur la trisomie diffusé sur M6 ?

"J'irai au bout de mes rêves", création exclusive diffusée sur M6, aborde la thématique de la trisomie 21 sous un angle nouveau. Camille Lou et Samuel Allain Abitbol dans les rôles principaux animent avec brio ce programme à la fois drôle et émouvant.

Un téléfilm enlevé sur un sujet complexe

Il y a, à l'origine de J'irai au bout de mes rêves, diffusé ce mardi 13 septembre 2022 sur M6, une jolie histoire. En 2020, le Festival des créations TV de Luchon accordait un prix "coup de coeur" à Apprendre à t'aimer, de la réalisatrice Stéphanie Pillonca. Un téléfilm qui racontait l'histoire d'un couple dont la fille naissait atteinte de trisomie 21. À cette occasion, l'acteur Samuel Allain Abitbol, lui-même atteint de trisomie, montait sur scène pour faire promettre à la réalisatrice de lui écrire une fiction. Une promesse tenue par l'actrice et réalisatrice, qui après Handigang a donc créé J'irai au bout de mes rêves.

Antoine, 25 ans, est porteur de trisomie 21. Il a été élevé par un père aimant et peu bavard (Guillaume de Tonquédec) qui n’a jamais laissé le handicap se mettre en travers du bonheur de son fils. Il travaille comme aide-documentaliste au CDI dans un collège et mène une vie bien réglée entre famille et amis. Jusqu’au jour où il fait la connaissance de Bianca (Camille Lou), une jeune surveillante qui rêve en secret de devenir chanteuse. Il se prend d’affection pour elle. Leur rencontre va les mener plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé…

Un casting brillant pour J'irai au bout de mes rêves

Autour de l'acteur principal, on retrouve des poids lourds du paysage audiovisuel, comme Camille Lou, Cristiana Réali et Guillaume de Tonquédec. Et un poids lourd tout court, en la personne de Jérôme Le Banner, qui joue de sa présence dans un rôle de coach sportif amusant. Concernant Camille Lou, la comédienne s'est particulièrement investie puisque, aspirante chanteuse dans le téléfilm, elle a en effet composé trois chansons pour le programme : Faire face, Plein de peut-être et Quoi que tu fasses.

J'irai au bout de mes rêves raconte le parcours de deux individus différents, chacun avec leurs doutes, leurs limites, et leurs aspirations. Dans cette idée, les péripéties que leur réserve l'écriture parviennent à surprendre, loin des clichés associés par facilité à la trisomie. Après Apprendre à t'aimer, Stéphanie Pillonca a ainsi voulu aller plus loin, en s'intéressant à des enjeux adultes. Au premier rang desquels, l'amour et l'envie d'un futur en commun.

J'irai au bout de mes rêves est diffusé ce mercredi 13 septembre 2022 sur M6 à 21h10. Il est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Salto.