John Wick : la série The Continental s'annonce grandiose

Après trois films, la saga « John Wick » va se développer sur le petit écran. Mais « The Continental » ne sera pas une simple série télévisée, mais une série de trois téléfilms.

John Wick : une saga déjà culte

Tout débute en 2014, quand David Leitch et Chad Stahelski, deux anciens cascadeurs, décident de se lancer dans la réalisation d’un film d’action explosif : John Wick. Pour l’occasion, ils choisissent de prendre Keanu Reeves dans le rôle principal. Le comédien ne savait sans doute pas que ce "petit film d’action" allait devenir l’un des rôles les plus emblématiques de sa carrière. John Wick reçoit un accueil mitigé de la presse, mais les spectateurs sont au rendez-vous. Les amateurs de cinéma d’action sont largement séduits, et le film rapporte plus de 86 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 20 millions).

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick : Parabellum ©Lionsgate

Face à ce succès, le studio Lionsgate décide de se lancer dans la production d’une saga complète. Ainsi, en 2017, Chad Stahelski s'occupe en solitaire de la réalisation de John Wick 2. Grâce à la réputation du premier volet, cette suite explose le score du premier film et rapporte plus de 171 millions de dollars de recettes au box-office. Puis, en 2019, le cinéaste rempile une troisième fois avec John Wick : Parabellum. Un troisième épisode qui rapporte plus de 327 millions de dollars au box-office. Ainsi, de film en film, la franchise gagne un peu plus d’argent à chaque fois, ce qui pousse Lionsgate à continuer de développer cet univers musclé.

The Continental ne sera pas une simple série

Face à ce succès, le studio prépare actuellement un quatrième film, toujours porté par Keanu Reeves. En parallèle, une série intitulée The Continental est également dans les cartons. Dirigée par Chris Collins et Chad Stahelski, cette série prequel de la saga tournera autour du Continental, la chaîne d’hôtels situés aux quatre coins du monde. Ce territoire neutre pour tous les tueurs internationaux est déjà présent dans la saga cinématographique, et va donc être développé dans une mini-série qui va se dérouler dans le New York dans années 1970. La série se concentrera ainsi sur un jeune homme nommé Winston (incarné par Ian McShane dans les films), et ses premiers jours en tant qu’hôtelier tueur à gages.

John Wick : Parabellum ©Lionsgate

Finalement, on vient d’apprendre que The Continental ne sera pas une simple mini-série, mais « une série événement » de seulement trois épisodes, d’une durée de 90 minutes chacun. Le budget de chaque épisode sera d’approximativement 20 millions de dollars. Ce qui est énorme pour ce type de produit ! En comparaison, HBO a dépensé entre 10 et 15 millions de dollars pour les épisodes finaux de Game of Thrones. Du côté de la réalisation, c’est Albert Hughes, qui a précédemment travaillé sur Le Livre d’Eli et Alpha, qui s’occupera des prises de vues du premier et du troisième épisode. Chris Collins, Derek Kolstad et Chad Stahelski, déjà à l'œuvre sur John Wick : Parabellum, ont quant à eux élaboré les scénarios. Le nom du réalisateur du deuxième épisode n’a pas encore été révélé.

The Continental est attendue sur Starz après la sortie de John Wick 4. Le film est prévu le 25 mai 2022 dans les salles françaises. Face à tant de succès, l’univers de John Wick semble encore avoir de belles années devant lui.