Jon Bernthal de retour dans le rôle du Punisher

Après Vincent D'Onofrio et Charlie Cox, c'est au tour de Jon Bernthal d'être rappelé par Marvel Studios. En effet, le comédien qui incarnait le Punisher dans les séries Marvel/Netflix, va reprendre son rôle pour la série "Daredevil : Born Again".

C'est quoi Daredevil : Born Again ?

Créée par Matt Corman et Chris Ord, la série Daredevil : Born Again va être une suite indirecte de la série Marvel's Daredevil diffusée de 2015 à 2018 sur Netflix. Pour l'occasion, Charlie Cox va reprendre une nouvelle fois le rôle de Matt Murdock. Ce dernier a en effet été officiellement réintroduit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) à l'occasion de Spider-Man : No Way Home et dans la série She-Hulk : Avocate. Outre le retour de Charlie Cox, le comédien Vincent D'Onofrio a également été rappelé pour reprendre le rôle emblématique du Caïd. Ce dernier a par ailleurs fait une apparition dans la série Hawkeye.

Contrairement aux autres séries Marvel diffusées sur Disney+, qui durent généralement entre 6 et 9 épisodes, Daredevil : Born Again va proposer 18 épisodes. Le show devrait logiquement se situer après les événements de Marvel's Daredevil, et racontera la suite des aventures de l'homme sans peur. La sortie est attendue courant 2024 sur Disney+.

Le retour du Punisher

Après Charlie Cox et Vincent d'Onofrio, c'est au tour de Jon Bernthal de rejoindre l'aventure. En effet, le comédien, qui a campé le Punisher dans Marvel's Daredevil et Marvel's The Punisher, vient d'être rappelé par Marvel Studios pour apparaître dans Daredevil : Born Again. Une décision logique puisque Marvel Studios rapatrie petit à petit tous les personnages Marvel/Netflix. Mais l'apparition du Punisher dans Daredevil : Born Again soulève cependant une forme d'inquiétude.

The Punisher (Jon Bernthal) © Marvel

En effet, Charlie Cox a souvent mis en garde les fans en interviews en précisant que Daredevil : Born Again serait moins sombre et violent que Marvel's Daredevil. L'apparition du Punisher pose donc potentiellement problème. En effet, le personnage de Jon Bernthal est une figure extrêmement violente de l'univers Marvel, et on espère qu'il ne sera pas aseptisé par le rouleau compresseur qu'est Marvel Studios. Cependant, on aura quand même la joie de retrouver l'alchimie entre Charlie Cox et Jon Bernthal.

En tout cas, si ces deux derniers rejoignent la grande famille du MCU, deux comédiens attendent encore que leurs téléphones sonnent. En effet, pour le moment, Deborah Ann Woll et Elden Henson, qui jouaient respectivement Karen Page et Foggy Nelson dans Marvel's Daredevil, n'ont pour le moment pas été invités à rejoindre Daredevil : Born Again. À l'heure actuelle on ne sait pas encore si les personnages vont être recastés, ou s'ils ne vont tout simplement pas apparaître dans le show.

Rendez-vous en 2024 sur Disney+ pour voir le grand retour de Jon Bernthal dans la peau du terrible Punisher !