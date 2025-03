Jon Hamm devient un voleur pour rester riche dans la bande-annonce de sa nouvelle série

Apple TV+ dévoilera bientôt "Vrais voisins, faux amis", une nouvelle série portée par Jon Hamm. En attendant, la plateforme de streaming vient d’en partager une bande-annonce.

Jon Hamm de retour dans la série Vrais voisins faux amis

Inoubliable interprète de Don Draper dans Mad Men, Jon Hamm a continué d’apparaître dans diverses séries depuis l’arrêt du show créé par Matthew Weiner, en 2015. On a notamment pu le voir dans Good Omens et Fargo. Bientôt, il sera de retour sur le petit écran dans Vrais voisins, faux amis.

Jon Hamm incarne le principal personnage de Vrais voisins, faux amis, un gestionnaire de fonds spéculatifs nommé Andrew Cooper. Alors qu’il a récemment divorcé, il perd son travail. Réalisant que ses économies ne lui permettront pas de maintenir longtemps son train de vie, il prend une décision radicale : voler ses riches voisins. Alors qu’il commence à leur dérober de précieux objets, il découvre de surprenants secrets, qui vont le mettre en danger.

Andrew se transforme en voleur dans le trailer

Vrais voisins, faux amis sortira sur Apple TV+. Le streamer vient justement de dévoiler la bande-annonce de la série. Celle-ci montre notamment le moment où le principal protagoniste se fait virer par son patron. Il réalise bientôt qu’il va manquer d’argent dans quelques mois. Mais aussi que personne ne le suspecterait s’il commençait à cambrioler les maisons de ses voisins pour régler son problème financier.

Andrew commence alors à voler des objets de luxe conservés chez ses propres voisins. Mais son nouveau passe-temps va bientôt lui attirer des ennuis. Concernant le casting de la série, Amanda Peet y incarne l’ex-épouse du personnage interprété par Jon Hamm. Et Olivia Munn joue une femme avec laquelle il entretient une relation. Le show a été créé par Jonathan Tropper, à qui l’on doit notamment Banshee, Warrior et See.

La série est d’ores-et-déjà renouvelée

La première saison de Vrais voisins, faux amis est composée de huit épisodes. Leur diffusion commencera dans moins d’un mois sur Apple TV. Elle débutera plus précisément le 11 avril prochain. Et on sait déjà que d’autres épisodes suivront.

Ainsi, comme rapporté par TVLine en novembre dernier, Apple a déjà donné son feu vert pour le lancement d’une deuxième saison de la série créée par Jonathan Tropper. Avec ce renouvellement déjà planifié, le service de streaming pourrait rapidement communiquer la date de sortie des nouveaux épisodes.