Joséphine, ange gardien : un 100ème épisode sous le signe des retrouvailles avec Michèle Bernier et Isabelle de Botton

"Joséphine, ange gardien" est de retour sur TF1 pour fêter le 100ème épisode. À cette occasion, le public retrouvera le trio comique des années 80 "Les Filles", formé par Mimie Mathy, Michèle Bernier et Isabelle de Botton.

Joséphine, ange gardien : il est l'heure du 100ème épisode !

Après plus de 24 ans à l'antenne, la série TF1 Joséphine, ange gardien va passer un cap en fêtant le 100ème épisode ! Pour l'occasion, la production a décidé d'en faire un événement puisque le public retrouvera le trio comique emblématique des années 80 "Les Filles". Eh oui, Mimie Mathy retrouvera ses anciennes copines Michèle Bernier et Isabelle de Botton.

L'épisode intitulé Ma petite-fille, ma bataille sera donc un vrai cadeau pour les fans de la série et de Mimie Mathy. Après avoir accueilli, le temps d'un épisode, l'actrice Victoria Abril en septembre dernier cette fois-ci ce sont d'autres comédiennes tout aussi connues qui arrivent dans l'aventure et font souffler un vent de nostalgie.

Le retour du trio "Les Filles"

Dans les années 80 Mimie Mathy fait partie du Petit Théâtre du Bouvard, c'est à ce moment-là qu'elle rencontre Michèle Bernier et Isabelle de Botton. Ensemble, elle forme un trio comique féminin appelé "Les Filles". De 1986 à à 1993, la troupe de comédiennes connaît le succès, notamment grâce aux spectacles Existe en trois tailles et Le Gros N'avion. Par la suite, elles ont continué leur carrière en solo, mais elles ne se sont jamais vraiment perdues de vue. En effet, on les retrouve à l'écran en 2004 et 2011, dans les téléfilms A trois c'est mieux et Trois filles en cavale.

Les Filles ©BestImage

Résumé du 100ème épisode

Les trois comédiennes seront donc réunies une nouvelle fois sur TF1, dans un 100ème épisode de Joséphine, ange gardien. Le synopsis est le suivant :

Alors qu'elle se prélassait avec ses amis, Joséphine sursaute quand elle apprend que sa nouvelle cliente, Emma Clermont, 15 ans, vient de se retrouver confiée, bien malgré elle, le temps des vacances à ses grands-parents, Sophie et Etienne, qui tiennent une ferme. L'ange gardien se téléporte aussitôt non loin de chez eux, en pleine campagne. La situation, déjà instable à cause de la rébellion permanente d'Emma, qui n'a pas accepté la mort de sa mère, est vite compliquée par l'irruption de Christine, l'autre grand-mère de l'adolescente, en pleine rivalité avec Sophie et Etienne.