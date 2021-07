Joséphine ange gardien : un épisode inédit avec Xavier Deluc

Mimi Mathy est de retour sur TF1, pour le lancement de la saison 21 de "Joséphine ange gardien". La série continue de séduire les téléspectateurs, qui auront le plaisir de retrouver un épisode inédit avec plusieurs guest.

Joséphine ange gardien : encore une nouvelle saison !

Présente depuis 1997 sur le petit écran, la série Joséphine ange gardien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le programme continue de plaire aux Français, en témoigne la saison 21 qui sera lancée ce mardi 13 juillet. Mimi Mathy enfile une nouvelle fois son costume préféré d'ange gardien et va tout faire pour venir en aide aux personnes qui rencontrent des problèmes. Ses pouvoirs magiques et ses capacités de persuasions lui permettent de dénouer bon nombre de situations délicates.

Les téléspectateurs continuent d'apprécier sa bonne humeur et son optimisme et cela se voit même dans les audiences. La série a connu des hauts et de bas, mais les fidèles répondent tout de même à l'appel. L'épisode inédit diffusé en décembre dernier sur TF1, est arrivé en tête des audiences. Corinne Touzet et Serge Hazanavicius étaient de la partie. L'épisode, composé en deux parties, a rassemblé 4,49 millions de personnes.

Joséphine ange gardien ©TF1 Production

Xavier Deluc dans un nouveau rôle

La star de Section de recherches débarque dans Joséphine ange gardien aux côtés de Claire Borotra et Lou Jean (Demain nous appartient). En effet, Xavier Deluc se glisse dans la peau d'un mari en quête de sens. Un rôle bien loin de ce qu'il a l'habitude d'incarner. Le comédien avait déjà joué dans la série en 2006. Il retrouve donc Mimi Mathy dans un rôle surprenant qu'il a pris plaisir à interpréter. Il se livre dans Ouest France :

J’ai trouvé que c’était intéressant à jouer, ce personnage un peu pathétique, drôle et touchant. Cela m’a fait du bien aussi de changer de peau, de costume – j’incarne Bernier dans Section de recherches depuis quatorze ans.

Pour les besoins du scénario, son personnage est accompagné d'un petit chien. Xavier Deluc a immédiatement demandé à la production s'il pouvait prendre le sien. Le comédien partage donc l'écran, dans cet épisode inédit, avec son Yorkshire Léon.

Ce qui nous attend dans ce nouvel épisode

L'épisode inédit de ce mardi 13 juillet s'intitule Les Perchés. Virginie (Claire Borotra) est une architecte indépendante qui gère tout à la maison. Pas simple pour cette femme dont le mari au chômage s'évertue à développer une nouvelle appli miracle, et dont la fille joue les Greta Thunberg à la maison. Mais la petite famille va littéralement imploser le jour où Virginie accepte de détruire une partie de la forêt municipale pour obtenir la construction de nouveaux logements publics.

Joséphine ange gardien ©TF1 Production

Lola, sa fille de 16 ans, férue d'écologie, va aussitôt occuper la forêt pour empêcher sa destruction : l'opération des Perchés va prendre une telle ampleur que Virginie aura bien du mal à conserver son projet architectural. À moins que Joséphine n'ait une idée pour réconcilier mère et fille afin qu'elles trouvent un point d'entente...