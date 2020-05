Ju-On Origins (The Grudge) : la série Netflix se dévoile dans un trailer flippant

La franchise "The Grudge" (ou Ju-On en version originale) n'avait jamais été transposée sur le petit écran. C'est Netflix qui tente le coup avec une série qui arrive très prochainement. Découvrez la première bande-annonce qui en dit long sur l'ambiance attendue.

Le cinéma d'horreur asiatique contient quelques pépites immanquables et le tout premier The Grudge (titre international) en est justement une. Plus difficile, cependant, de défendre les suites ou autres films dérivés de l'univers. La déception est le sentiment qui domine le plus. Dernièrement, un nouveau film a essayé de réanimer la franchise, sans parvenir à le faire. Malgré quelques effets intéressants, l'ensemble de cette réalisation signée Nicolas Pesce était très loin de se hisser au niveau de l'orignal. Mais Netflix pense que la franchise a encore des beaux jours devant elle et compte proposer une série. Après les zombies de Kingdom, au tour des fantômes de Ju-On Origins.

The Grudge revient encore... Mais en série cette fois

C'est la première fois que la mythologie The Grudge est abordée en série. Comme le titre le laisse allègrement entendre, il sera question de parler des origines du mal. Le scénario va suivre plusieurs personnages qui gravitent autour de la maison maudite, dont une étudiante qui entend des pas, la nuit, chez elle. Elle va essayer de découvrir de quoi il en retourne et se confrontera à la malédiction. À l'origine, il y a un père de famille qui tue sa femme et son enfant après avoir découvert qu'il était cocu. Ceux qui oseront entrer dans leur ancienne demeure seront frappés touchés par la malédiction. Les bases de l'univers restent les mêmes d'après ce que l'on voit et Netflix nous promet (avec le premier trailer disponible en une d'article) qu'on risque de ne pas en dormir de la nuit après la diffusion.

Visuellement, la série a l'air très propre, avec quelques effets horrifiques déjà notables. On retiendra forcément ce bébé ou quelques plans en noir et blanc qui ont l'air de se dérouler dans le passé. Le titre ne ment pas sur la question des origines et les épisodes navigueront a priori entre le présent et des flashbacks. Après plusieurs films à mettre aux oubliettes, espérons que cette série va redorer le blason de The Grudge. Ou, au moins, ne pas lui faire déshonneur.

L'intégralité de Ju-On Origins arrivera le 3 juillet prochain sur la plateforme.