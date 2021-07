Jugée coupable : France 3 dévoile la bande-annonce de la nouvelle saga de l'été

France 3 lancera mi-août sa nouvelle saga de l'été intitulée "Jugée coupable". Pour l'occasion, la chaîne nous offre un échantillon du programme en présentant une première bande-annonce.

Jugée coupable : la saga de l'été

L'été est déjà bien installé, les vacances sont bientôt là, ce qui représente l'occasion pour certain de visionner de nombreuses sagas estivales. France 3 lancera dès le mardi 17 août Jugée coupable, une série en 6 épisodes. Riche en drame, en secret de famille, en romance et en meurtre, ce nouveau programme regroupe les ingrédients parfaits d'une bonne saga de l'été.

France 3 vient tout juste de dévoiler la bande-annonce de Jugée coupable. Un échantillon qui met l'eau à la bouche et annonce une série riche en rebondissements. Effectivement, l'intrigue singulière du programme promet une histoire pleine de suspense avec un casting quatre étoiles.

Jugée coupable ©France 3 / Be-Films

Lola, personnage principal, va devoir se plonger dans son passé. Elle va se lancer dans une quête existentielle, à la découverte de sa propre histoire. Elle enquêtera sur l'identité de son père et également sur l'assassin de sa mère...

On vous en dit plus

Lorsque Lola Brémond, 25 ans, se présente à l’hôtel des Roches Blanches pour un entretien d’embauche, elle déchante très vite : il n’y a jamais eu d’entretien de prévu. Accueillie fraîchement par Inès Leroux-Battaglia, la propriétaire de l’hôtel, elle ne comprend pas.

Elle reçoit alors un message qui lui intime l’ordre de lire le journal local et elle y découvre qu’un crime horrible a eu lieu précisément vingt-cinq années plus tôt et qu’il a terriblement marqué la région !

Jugée coupable ©France 3 / Be-Films

Mais, surtout, la victime a une ressemblance physique frappante avec elle et pour cause... Elle va découvrir qu’elle est sa véritable mère, une jeune femme dont la rumeur, prompte à juger, dit qu’elle avait bien cherché ce qui lui était arrivé.

Côté casting

Lola, ainsi que sa mère Manon, seront campées par Garance Thénault. Son visage vous dit sans doute quelque chose puisque la comédienne a déjà joué dans le feuilleton quotidien Plus belle la vie. Elle a également fait quelques apparitions dans Meurtres à Colmar et Meurtres à Belle-Ile.

L'actrice donnera la réplique à Pierre-Yves Bon, qui a joué dans La Garçonne. Il incarne le capitaine Clément Neville. George Battaglia, le puissant patriarche de la famille, sera campé par Jérôme Anger déjà vu dans Alice Nevers.

On retrouvera une autre comédienne de Plus belle vie, Aurélie Vaneck alias Ninon Chaumette. Elle incarnera Gaëlle Jourdan, fille du commissaire en charge de l’enquête sur le meurtre de Manon. À ses côtés, il y aura Elodie Frenck, et Vincent Winterhalter, entres autres. Rendez-vous le 17 août pour découvrir tout ça.