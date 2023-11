"Ce n'est pas évident" : Julien Doré a eu du mal à tourner nu dans la série Panda

"Panda" est la nouvelle série de TF1. Dedans, Julien Doré apparaît entièrement nu dès le début du premier épisode. Une scène drôle qui n'a pas été si facile à tourner pour l'acteur.

Julien Doré en flic zen dans Panda

On connait surtout Julien Doré comme chanteur, mais l'artiste s'est également illustré à plusieurs reprises en tant qu'acteur. On se souvient de lui dans la comédie absurde Pop Redemption (2013), ou encore ses interventions dans Dix pour Cent. Mais avec Panda, le comédien se retrouve à porter presque à lui tout seul une série de TF1. On le retrouve en effet aux côtés d'Ophelia Kolb dans un rôle de flic pas comme les autres...

Panda, c'est le nom de cet ancien policier qui a mis derrière lui les affaires criminelles et la violence. Désormais, il est un genre de baba cool, père d'un ado de 16 ans, qui vit dans un coin reculé de Camargue. Il est pacifiste, zen, vegan, et n'a même pas de téléphone portable ou d'ordinateur qui pourraient le raccrocher à la société.

Sa vie paisible va être bouleversée lorsque Léo, une jeune qu'il connaît et qui se voit accusé d'un meurtre. Et à sa poursuite, il y a Lola, une policière. Après une rencontre plutôt marquante, Panda va accepter d'enquêter sur cette affaire, car il est convaincu de l'innocence de Léo. Le voilà donc en train de reprendre du service, mais sans perdre ses nouvelles habitudes de pacifiste.

L'acteur nu dès l'ouverture

Panda mêle donc enquête policière et registre comique, grâce au décalage entre son héros et ses missions. L'opposition également entre lui et Lola offre un contraste judicieux. Et pour se mettre dans la peau du personnage, Julien Doré n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin. Comme il l'explique dans une interview de TF1 : "Mis à part certains reliefs caricaturaux, Panda, c’est moi !". L'acteur s'est donc senti à l'aise pour l'interpréter et pu profiter "d'un environnement très cool et ensoleillé" sur le tournage.

Pour autant, tout n'a pas été que détente pour Julien Doré et certaines scènes n'étaient pas si faciles que cela à tourner. On pense inévitablement alors à la scène d'ouverture qui voit Panda s'afficher entièrement nu devant Lola après avoir retiré son paréo pour cacher le jeune Léo. L'acteur a confirmé que jouer la comédie ainsi avait été une sacrée expérience.

Jouer la comédie ainsi n’est clairement pas évident ! En plus, c’est une scène importante : la rencontre entre Lola et Panda et dans laquelle je devais dans la foulée démonter une arme. J’avais appris le geste avec un cascadeur mais le faire nu tout en jouant, c’était une autre histoire !

Julien Doré - Panda ©TF1

Pour autant, le résultat est très drôle et cette première scène est une ouverture géniale pour entrer dans l'univers de Panda. Composée de six épisodes, la série est diffusée sur TF1 à partir du 30 novembre, et est disponible sur MyTF1.