Jupiter's Legacy : déjà la fin pour la série Netflix

Les super-héros de "Jupiter's Legacy" n'auront pas fait long feu sur Netflix. La plateforme vient d'arrêter la série tirée des comics éponymes de Mark Millar. La réception n'a sûrement pas été à la hauteur des attentes de la plateforme et des coûts engagés.

Jupiter's Legacy annulée après une saison

Le 7 mai dernier, Netflix mettait en ligne les épisodes de la première saison de Jupiter's Legacy. Une nouvelle proposition basée sur des super-héros et tirée des comics du réputé Mark Millar. Le genre est suffisamment à la mode en ce moment pour que l'on comprenne ce qui a motivé ce projet d'adaptation sur petit écran. Le scénario suit Utopian (Josh Duhamel), le chef de la première génération de super-héros. Un homme avec des valeurs et des principes, qui a toujours fait son boulot dans les règles de l'art. Cependant, la nouvelle génération n'est pas à la hauteur. Dans un monde en pleine évolution, les jeunes adoptent un comportement qui ne plaît pas aux anciens. Vont-ils pouvoir se faire violence pour être à la hauteur et protéger la Terre ?

Jupiter's Legacy ©Netflix

Malgré ses intentions louables, Jupiter's Legacy n'a pas fait forte impression auprès des abonnés et de la presse. Aucune seconde saison n'avait été annoncée et elle ne verra effectivement pas le jour. Netflix a décidé d'arrêter l'aventure à ce stade, libérant par la même occasion le casting principal de ses obligations contractuelles. À en croire Borys Kit de THR, la coût de production de la première saison grimperait à 200 millions de dollars. Une somme beaucoup trop élevée pour un résultat franchement moyen à l'écran.

Un spin-off annoncé

Mark Millar n'a pas tardé à réagir sur son compte Twitter et vient d'annoncer un spin-off en préparation, toujours avec la participation de la plateforme américaine.

Jupiter's Legacy est un univers riche et vaste avec des nombreux personnages et donc je suis si heureux de partager avec vous la prochaine étape, qui est une adaptation en live-action des comics Supercrooks créés avec Leinil Francis Yu il y a plusieurs années.

Cette nouvelle série va se dérouler dans le même monde et va présenter une équipe de super-vilains projetant de faire un énorme casse en Espagne. Mais le projet pose question, car une adaptation animée est déjà dans les tuyaux sur Netflix, avec une présentation prévue au prochain festival d'Annecy. Étrange que la plateforme lance deux séries sur le même sujet. Dans le meilleur des mondes, ils seront complémentaires et auront chacun une raison précise d'exister. Rappelons que le Millarworld est une propriété de Netflix et les Supercrooks peut permettre de continuer à le faire vivre en dépensant moins d'argent que pour Jupiter's Legacy. Il se peut, même, que des personnages de la série principale soient de la partie.