Jupiter's Legacy : Netflix dévoile la bande-annonce de son ambitieuse série super-héroïque

Les comics "Jupiter's Legacy" de Mark Millar n'auront pas pu échapper à une adaptation. Netflix vient de diffuser la première bande-annonce de l'ambitieuse série super-héroïque prévue le 7 mai prochain sur la plateforme.

Jupiter's Legacy : des comics adaptés sur Netflix

Les super-héros ont la cote depuis des nombreuses années. Bien aidés par l'engouement monstre provoqué par l'avénement du Marvel Cinematic Universe. Tout le monde tente de se faire une place au soleil en misant sur d'autres adaptations de comics ou, plus courageusement, en essayant de créer du contenu original. Netflix ne peut pas ignorer le genre et veut frapper fort avec Jupiter's Legacy. Une série tirée des comics éponymes écrits par Mark Millar et dessinés par Frank Quitely.

Le pitch de cette transposition sur petit écran ne compte pas révolutionner le matériau de base. Lors d'une expédition sur une mystérieuse île dans les années 30, un groupe d'humains a décroché des super-pouvoirs. Ils sont devenus des héros aux yeux du monde, en mettant leurs capacités au service de la justice. Des siècles plus tard, la jeune génération doit prendre la relève mais elle est très loin d'avoir un comportement exemplaire. Alors que les anciens tentent de les mettre sur le droit chemin, les excès et tentations de l'époque vont les distraire.

Jupiter's Legacy ©Netflix

Un futur hit ?

Sous couvert d'un spectacle avec des super-héros, Jupiter's Legacy veut questionner une marotte assez récurrente dans le genre. "Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités" disait Oncle Ben à Peter Parker. Il semblerait que ce soit encore ici l'un des thèmes forts. La notion d'héritage familial entre aussi en compte dans l'équation proposée par Jupiter's Legacy. La première bande-annonce pose les enjeux moraux qui vont régir le scénario, tout en nous assurant qu'une respectable dose d'action sera incluse. L'ensemble manque sûrement d'une direction artistique plus reconnaissable pour entièrement nous enthousiasmer mais on se dit que le propos imaginé par Mark Millar peut valoir le détour s'il est traité avec la bonne approche.

La diffusion de la première saison est prévue le 7 mai prochain. Au casting, vous aurez reconnu Josh Duhamel dans la peau de The Utopian, le père de la famille super-héroïque et leader de la bande. Leslie Bibb, Ben Daniels, Andrew Horton, Elena Kampouris ou encore Matt Lanter complètent la distribution.