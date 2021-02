Jupiter’s Legacy : un teaser pour la série Netflix

"Jupiter’s Legacy" introduira bientôt de nouveaux superhéros sur le petit écran. Netflix vient de dévoiler un teaser pour sa future série, qui débarquera le 7 mai prochain sur la plateforme.

Une nouvelle génération de superhéros dans Jupiter’s Legacy

Les histoires de superhéros sont devenues un genre en lui-même ces dernières années, avec l’explosion du nombre de films et séries sur ces personnages atypiques, provoquée par le succès monstre des films Marvel. Et Netflix dévoilera bientôt sa nouvelle contribution au genre. La trame de Jupiter’s Legacy nous fera suivre une nouvelle génération de superhéros, dont les membres ont du mal à assumer leur statut après les exploits de ceux qui les ont précédés.

C’est Mark Millar qui a créé Jupiter’s Legacy. Millar est un habitué des histoires de superhéros puisqu’il est l’auteur de nombreuses séries de comics. Ses œuvres ont déjà eu du succès à l’écran, puisque plusieurs d’entre elles ont été adaptées avec réussite. Parmi celles-ci, l’auteur écossais est à l’origine des Kick-Ass ou des Kingsman. C’est aussi à lui que l’on doit les comics qui ont inspiré Captain America : Civil War. Netflix entend donc capitaliser sur le succès des œuvres de l’auteur avec une nouvelle adaptation de l’une de ses histoires.

Un teaser qui joue la carte du mystère

Netflix vient de mettre en ligne le premier teaser de Jupiter’s Legacy. Le teaser ne nous montre pas d’images de la série, mais plutôt de mystérieux symboles. Et il ne donne pas d’indice sur les détails de l’intrigue de la série. On y entend simplement une voix qui s’adresse directement au personnage que l’on imagine être au centre de l’histoire. L’homme que l’on peut entendre le prévient des menaces qui l’attendent et que représenteront différents ennemis. Et il promet surtout que le personnage principal aura des pouvoirs qui devraient dépasser ceux de n’importe qui. On imagine que le fardeau sera peut-être un peu trop lourd à porter pour ce dernier.

Jupiter's Legacy © Netflix France

Au casting de Jupiter’s Legacy, on retrouvera entre autres Josh Duhamel, Leslie Bibb et Ben Daniels, l’interprète d’Anthony Armstrong-Jones dans The Crown.

On ne sait pas encore si la première saison de Jupiter’s Legacy pourrait engendrer une suite. Étant donné la richesse de l’histoire des comics, dans lesquels trois générations de superhéros se croisent, on peut imaginer qu’il y aurait matière à lancer une deuxième saison. Comme la plupart des séries, cela dépendra sans doute du succès du premier chapitre.