Jurassic World La Colo du Crétacé : Netflix annonce la saison 2 avec un trailer

À peine la première saison disponible, Netflix a dévoilé la bande-annonce de la saison 2 de sa série d'animation "Jurassic World : La Colo du Crétacé". Une bonne nouvelle, sachant que "Jurassic World 3" a été repoussé en juin 2022.

Jurassic World La Colo du Crétacé : l'heure de la relève

Jurassic World : La Colo du Crétacé est une série animée disponible sur Netflix et produite par Steven Spielberg, Colin Trevorrow et Frank Marshall. L'histoire se situe durant les événements qui ont lieu dans le premier Jurassic World sorti en 2015.

On y suit six adolescents venus sur Isla Nublar pour participer à un camp d'aventure unique au milieu des dinosaures. Quand l'Indominus Rex s'échappe, c'est la panique totale dans le parc très visité. Le groupe va alors se retrouver bloqué sur l'île au milieu des animaux déchaînés. Ils vont alors faire preuve de solidarité et d'entraide pour arriver à survivre.

On retrouve, au casting des voix, Paul-Mikél Williams, Jenna Ortega, Ryan Potter, Raini Rodriguez, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Jameela Jamil et Glen Powell.

La première saison est disponible sur Netflix depuis le 18 septembre, et le service de streaming vient déjà de dévoiler le teaser de la deuxième. On y découvre que les dinosaures se sont tous échappés. Il y a de nombreux trous dans les barrières des enclos, ce qui leur laisse la liberté de quitter l'île. Cette dernière semble avoir été totalement désertée par les humains.

Cette nouvelle saison sera disponible en 2021. On ne connait par contre pas encore la date exacte.

Un peu de dinosaures l'année prochaine

On est en effet passé pas loin d'une année blanche en terme de grosses bestioles du passé ! Nous apprenions il y a quelques jours que Jurassic World : Le Monde d'après ne sortirait pas l'année prochaine. Le film de Colin Trevorrow est en effet repoussé au 8 juin 2022. Son tournage a même été suspendu cette semaine après que plusieurs membres de l'équipe ont été testés positifs au Covid-19. Comme le veut le protocole sanitaire, la production se doit de faire une pause de 15 jours.

Cette sortie en 2022 n'est peut-être finalement pas une mauvaise chose si le tournage est suspendu 15 jours par mois.

La première saison de Jurassic World : La Colo du Crétacé est d'ores et déjà disponible sur Netflix.