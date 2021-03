Jurassic World La colo du Crétacé : un teaser pour la saison 3 sur Netflix

Les adolescents de "Jurassic World : La colo du Crétacé" ne sont pas encore sortis d'affaire. La série animée Netflix tirée de la célèbre franchise dédiée aux dinosaures revient le 21 mai prochain. Une nouvelle menace prépare son arrivée dans le premier teaser.

La colo du Crétacé : un spin-off à Jurassic World

En marge de la nouvelle trilogie Jurassic Word, une série en animation a aussi été lancée sur Netflix. La colo du Crétacé raconte les aventures de six adolescents qui participent à ce qui devrait être une aventure magique. Invités à visiter l'île d'Isla Nublar lors d'un programme éducatif expérimental, ils se retrouvent coincés sur ce bout de terre à la suite des événements du premier Jurassic World. La série se déroule donc en parallèle de ce que l'on a vu sur grand écran, avec le terrifiant Indominus Rex en liberté. Ces adolescents doivent faire preuve de courage pour échapper aux mâchoires des dinosaures qui rôdent. L'enjeu est de trouver un moyen de prendre contact avec le monde extérieur pour enclencher une opération de sauvetage.

La colo du Crétacé est évidemment destinée à séduire un public jeune et il faut croire que ce spin-off fonctionne assez bien car une troisième saison va voir le jour cette année sur Netflix. C'est le 21 mai prochain que Darius, Brooklynn, Kenji, Ben, Sammy et Yasmina vont continuer de se débattre avec les bestioles préhistoriques. La série aura toujours du mal à combler les plus grands, qui ne trouveront pas forcément de quoi frissonner. Mais en attendant le prochain épisode au cinéma, prévu le 8 juin 2022 dans nos salles, il n'y a que la La colo du Crétacé pour nous donner la dose de dinosaures que l'on réclame.

Un nouveau dinosaure dans la saison 3

Jurassic World : La colo du Crétacé ©Netflix

La saison 3 se laisse approcher dans un premier teaser. L'intrigue se déroulera dans le prolongement de la précédente avec une nouvelle menace qui risque d'être redoutable. L'aperçu nous vend l'arrivée d'un dinosaure qui parvient à s'échapper d'un laboratoire où il était enfermé. Il devrait vraisemblablement être question de celui brièvement évoqué dans la saison précédente. Souvenez-vous, un plan dans le labo du docteur Wu avait laissé entendre qu'une menace endormie pouvait intervenir incessamment sous peu. Il faudra cependant attendre avant de découvrir le look complet de la bête. Le plan sur son œil nous laisse penser qu'elle pourrait être dérivée du raptor. En plus du teaser, une affiche officielle a été dévoilée dans le même temps :