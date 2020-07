Jurassic World La Colo du Crétacé : une bande-annonce pour la série Netflix

En plus du troisième film à venir de la trilogie, intitulé Dominion, l’univers de "Jurassic World" va continuer de s’étendre avec "La Colo du Crétacé". Universal Pictures et Netflix viennent de dévoiler la bande-annonce de la série animée, qui sera disponible à partir du 18 septembre prochain sur le service de streaming.

De quoi parlera La Colo du Crétacé ?

Jurassic World : La Colo du Crétacé sera la toute première série dérivée de la franchise depuis sa création avec Jurassic Park, et prendra place pendant et après les événements du premier Jurassic World. Elle sera centrée sur six adolescents en vacances dans un camp d’aventures à Isla Nubar, où se trouve le parc Jurassic World. Ils vont bientôt se retrouver forcés d’unir leur force en même temps qu’ils apprennent à se connaître lorsque les dinosaures se mettent à semer la destruction sur l’île.

Jurassic World : La Colo du Crétacé a été créée par Steven Spielberg, Colin Trevorrow et Frank Marshall, tous les trois impliqués dans les films de la trilogie respectivement en tant que producteur exécutif, réalisateur et producteur.

Plusieurs éléments familiers dans la bande-annonce de Jurassic World : La Colo du Crétacé

La bande-annonce de La Colo du Crétacé a un certain goût de déjà vu, puisqu’on y reconnaît de nombreux éléments du premier Jurassic World. Outre l’Indominus Rex, on y retrouve les boules de verre dans lesquels les deux frères joués par Ty Simpkins et Nick Robinson se trouvent lorsque le dinosaure les attaque dans le film de Trevorrow. Il semble que deux des six adolescents au centre de La Colo du Crétacé se retrouvent dans la même situation au vu des images dévoilées. On y voit aussi les ptérodactyles en liberté, ou le Mosasaure sortir sa gueule énorme de l’eau pour dévorer l’une des héroïnes suspendue à une tyrolienne de fortune. On peut aussi y entendre la musique culte de la saga. En revanche, le camp dans lequel les adolescents viennent passer quelques jours n’apparaît pas dans le premier Jurassic World, et on peut donc supposer qu’il se trouve à un autre endroit de l’île que ceux où se déroulent les événements du film. En termes d’intrigue, on devrait aussi y retrouver les éléments classiques des intrigues de la saga. Comme le montre les premières images, au départ, tout semble aller pour le mieux pour les adolescents, qui profitent des installations du camp, avant que la situation ne change complètement lorsque les dinosaures s’échappent.

Les fans de la saga culte pourront donc découvrir La Colo du Crétacé le 18 septembre prochain. On pourra ensuite découvrir Jurassic World : Dominion, dont le tournage a repris il y a peu et dont la sortie en salles est prévue pour le 9 juin 2021.