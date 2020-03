Jurassic World : une série live action en développement ?

Alors que le public est dans l'attente de découvrir le troisième "Jurassic World" dans les salles en 2021, une série live dans le même univers pourrait ensuite prendre la relève. Une rumeur laisse entendre que quelque chose pourrait être en train de se préparer pour le petit écran.

Endormie depuis un Jurassic Park 3 contesté, la franchise aux dinosaures a effectué un retour tonitruant avec une nouvelle trilogie qui emporta tout au box-office lors de la sortie de ses deux premiers épisodes. Le troisième, actuellement en tournage, sera mené par Colin Trevorrow. Il reprend sa place après avoir laissé Juan Antonio Bayona s'occuper de Fallen Kingdom. Ce troisième épisode, qu'on nous vend comme un thriller scientifique, va devoir gérer le bazar laissé en suspens par le précédent. Comme vous vous en souvenez, les dinosaures sont en liberté, après que leur île a été ravagée par une éruption volcanique. La rencontre avec la société humaine s'annonce trépidante et marquera le retour aux affaires des anciens Sam Neil, Jeff Goldblum et Laura Dern. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard feront également leur retour.

Une série pour étendre Jurassic World ?

Est-ce que ce Jurassic World, sous-titré Dominion, sera le dernier segment de cet arc narratif ou est-ce qu'on peut en attendre davantage ? Le site Jurassic Outpost consacré à l'actualité de la licence nous rapporte une rumeur attrayante. Selon eux, une série live serait en préparation, avec Amblin Television. Colin Trevorrow et Steven Spielberg seraient producteurs, accompagnés de Justin Falvey et Darryl Frank. L'article ne mentionne pas encore d'informations sur la possible teneur du scénario mais il paraîtrait que ce programme serait lié à la trilogie Jurassic World. Comme toutes les rumeurs, il faut la prendre avec des pincettes pour ne pas s'exposer à de grandes désillusions.

Jurassic Outpost n'est pas en capacité de dire à quel stade de développement serait ce programme, et émet l'hypothèse que la diffusion puisse intervenir sur Peacock, la plateforme de NBCUniversal. Ce qui, on doit l'avouer, se tient. Dans la course aux programmes originaux pour attirer des abonnés sur les différents services, une série avec des dinosaures serait une solide carte à jouer. Quand on voit les succès commerciaux que sont les films, une série serait un prolongement logique. On ne peut qu'attendre que cette rumeur se transforme prochainement en une annonce officielle. Si c'était le cas, il serait inutile d'évoquer une diffusion avant la seconde partie de 2021 ou même 2022.

Quant à Jurassic World : Dominion, c'est assurément le 9 juin 2021 qu'il arrivera dans nos salles.