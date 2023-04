Jusqu'ici tout va bien : Nawell Madani répond à la polémique

Disponible depuis le 7 avril dernier sur Netflix, la série Jusqu'ici tout va bien créée par Nawell Madani et Simon Jablonka est la plus regardée de la plateforme en France.

En plus de son travail d'écriture, Nawell Madani, connue initialement comme humoriste, assume également le rôle principal dans la série. Elle incarne Fara, une ambitieuse journaliste dont les projets sont perturbés lorsque son petit frère se retrouve impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Avec le soutien de ses sœurs, elles vont devoir faire face à cette situation difficile tout en gardant la face auprès de leur entourage.

Aux côtés de Nawell Madani, on peut également retrouver Djebril Zonga, Paola Locatelli, Kahina Carina et Carima Amarouche.

Si la série est la plus visionnée sur Netflix ces derniers jours, une partie des spectateurs ne l'a pas appréciée. En effet, une polémique a vu le jour sur les réseaux sociaux de la part de certains d'entre-eux, qui estimaient que le show caricaturait la communauté maghrébine. Invitée sur le plateau de Clique, Nawell Madani a tenu à répondre à ces critiques.

Ainsi, elle a confié que la critique qui l'avait le plus blessée était lorsqu'on l'a accusée de "stigmatiser davantage" :

Nawell Madani s'est également exprimée sur le choix de l'actrice Paola Locatelli, également beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux :

On avait aussi un retour sur le fait que j'ai choisi Paola qui est capverdienne et italienne, pour jouer le rôle d'une jeune Maghrébine. J'ai envie de dire, on doit aussi montrer l'exemple. On est content quand on voit Lyna Khoudri jouer Constance dans Les Trois Mousquetaires. Moi j'ai quand je vois un Omar Sy jouer un Lupin, je ne me dis pas "Mais à la base, il n'est pas blanc ?". C'est à nous-mêmes de montrer la diversité (...) quand ils disent "ouais elle est en soirée, elle se frotte à des renois". Comme si c'était un truc de ouf (...) quand on écrivait on se disait "tiens, il faut qu'on parle un peu de tout. Pas que le racisme ou le sexisme qu'on peut rencontrer dans les médias. Mais dans les quartiers, dans la famille.