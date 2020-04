Justice League Dark : JJ Abrams prépare une série pour HBO Max

Les fans de DC retiennent leur souffle, c'est un fantasme qui est en train de devenir une réalité. La Justice League Dark s'apprête à débarquer sur nos écrans avec une série développée par J.J. Abrams, après que plusieurs tentatives se soient soldées par des échecs.

Pour faire oublier le scandale autour de la Justice League de Zack Snyder, pourquoi ne pas donner aux amoureux de DC ce qu'ils désirent depuis si longtemps : la version Dark de l'équipe. Un projet qui aura été réclamé depuis des années, avec quelques faux espoirs très douloureux. Comme quand on a cru que Guillermo del Toro pourrait s'en charger - ce qui aurait été à n'en pas douter exceptionnel. Puis voilà qu'en janvier 2020, le dossier Justice League Dark est relancé avec J.J. Abrams impliqué dedans ! Le réalisateur a passé, via sa boîte de production Bad Robots, un énorme deal d'exclusivité avec la Warner qui porte sur des films et des séries. C'est dans ce cadre qu'une adaptation serait possible, même si à l'époque rien n'était encore très avancé. Mais, assurément, l'envie y était.

À quelle Justice League Dark s'attendre ?

Quelques mois après, on entend de nouveau parler de la Justice League Dark et c'est désormais officiel qu'une série est en développement pour la plateforme HBO Max. À défaut d'avoir eu un long-métrage qui explore cette part de la mythologie DC, nous aurons une série qu'on espère à la hauteur de l'événement. Pour l'heure, impossible de savoir quels personnages seront choisis pour former l'équipe ni ce que le scénario voudra raconter. J.J. Abrams est effectivement dans le coup pour la partie développement. Avec une telle personnalité impliquée dans le processus, ça ne peut que sentir bon pour que la série voit le jour.

La Justice League Dark reprend le modèle de la Justice League en rassemblant plusieurs héros de la galaxie DC pour traiter des dossiers chauds. En l'occurence, pas n'importe lesquels dans ce cas, puisque l'équipe Dark doit s'occuper des affaires liées au paranormal et au surnaturel. Le ton, évidemment, y est plus sombre et inquiétant, moins familial. Bien qu'on ne sache pas encore quels héros seront dedans, nous devrions voir des personnages comme Constantine, Deadman ou Zatanna. Il demeure possible, aussi, que Swamp Thing soit repris pour les besoins de cette série, même si l'annulation de son propre show après une saison bâclée a pu décevoir.

Lors du précédent rapport, la presse américaine parlait d'un éventuel univers étendu autour de la Justice League Dark. Cette piste n'est pas évoquée de nouveau pour le moment et rien n'indique qu'un plan plus large est en préparation. Même sans ça, les fans frustrés seront heureux de savoir que cette adaptation est enfin sur de bons rails.