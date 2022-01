Justified : la série va avoir une suite avec Timothy Olyphant

Arrêtée en 2015 au bout de six saisons, la série "Justified" a laissé des bons souvenirs à ceux qui la suivaient. Raylan Givens va faire son retour, toujours sous les traits de Timothy Olyphant, pour une suite commandée par FX.

Justified : Timothy Olyphant en marshal

En 2010, la chaîne FX lançait Justified, une série plutôt charmante, avec de l'action, de l'humour et une ambiance typiquement américaine. Le programme reprenait le personnage inventé par l'écrivain Elmore Leonard. Pendant six saisons, nous avons pu suivre les péripéties vécues par Raylan Givens, un Marshal muté dans le Kentucky, non loin de là où il a vu le jour. En revenant sur ses terres, il découvre qu'un de ses amis d'enfance a sombré dans la criminalité. Il se met alors en tête de l'arrêter, tout en employant des méthodes pas toujours très légales.

Le scénario n'avait pas grand chose d'original à proposer mais Justified est pourtant parvenue à séduire. En grande partie grâce à son personnage principal incarné par Timothy Olyphant. L'acteur affichait un certain charisme et imposait sa prestance. On a aussi adoré l'univers qui convoquait clairement des références au western. En 2015, le show a eu droit à un point final mais on apprend aujourd'hui qu'une suite est sur le feu !

Raylan Givens (Timothy Olyphant) - Justified ©FX

Une suite annoncée sur FX

La presse américaine, dont Deadline, annonce que FX vient de donner le feu vert pour une série titrée Justified: City Primeval. Le projet est une adaptation de la nouvelle City Primeval: High Noon In Detroit, toujours écrite par Elmore Leonard. La très bonne nouvelle est que Timothy Olyphant a accepté de reprendre son rôle pour ce qui devrait être une série limitée. Ceci dit, on imagine bien qu'un hypothétique succès pourrait donner envie à la chaîne de prolonger l'aventure. Mais au lieu de parler de conditionnel, intéressons-nous plutôt à ce que va être cette suite.

La trame va suivre Raylan lors de son retour à Miami. Une ville de laquelle il a été chassé au début de Justified après avoir tué un homme en fuite dans des conditions louches. Il jongle entre sa vie de Marshal et celle de père d'une fille de 14 ans. À la suite d'une rencontre inattendue, le héros se retrouve à Detroit. Nous pourrons l'accompagner dans sa lutte contre l'Oklahoma Wildman, un dangereux sociopathe. Nul doute que Raylan va encore une fois faire parler la poudre et s'en remettre à ses méthodes peu orthodoxes.

On ne sait rien, pour le moment, sur la date de tournage et sur celle de la diffusion. En France, il se peut que les épisodes soient à suivre sur Disney+, dans la partie Star, car FX appartient à la firme aux grandes oreilles depuis le rachat de la Fox.