Kaamelott : Alexandre Astier annonce la première Funko Pop de la série

Alexandre Astier a dévoilé la Funko Pop d'Arthur Pendragon tirée de son univers de "Kaamelott". Une figurine qui met donc à l'honneur une œuvre française.

Une Funko Pop de Kaamelott arrive

Depuis plusieurs années les Funko Pop font le bonheur des fans de culture populaire. Ces petites figurines sont devenues de véritables objets de collection et on touché un grand public grâce aux collections de grandes licences comme Star Wars, Harry Potter ou encore Marvel. Les prix pour ces dernières varient d'ailleurs en fonction de la rareté. On peut ainsi trouver une Funko Pop de Namor pour une quinzaine d'euros, quand une de Loki peut monter à plus de 1200 euros.

Mais alors que de nouvelles figurines s'ajoutent constamment, celles tirées d'une œuvre de fiction française ne sont pas légion. Il y a bien eu Astérix et Obélix via Undergroud Toys qui propose des dérivés de Funko Pop en Europe (mais donc absents du site officiel de Funko). Il y aura désormais également Kaamelott !

Alexandre Astier présente le visuel d'Arthur

C'est Alexandre Astier lui-même qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Oubliant au passage Astérix et Obélix, l'auteur présente Arthur Pendragon comme "la première Funko Pop française" et dévoile par la même occasion (et avec humour) les détails de la figurine.

L'univers créé par Alexandre Astier (développé en série, BD et désormais films) est rapidement devenu culte depuis la diffusion des premiers épisodes en 2005. L'arrivée d'une telle figurine tirée de Kaamelott reste exceptionnelle et, comme le dit Astier, une fierté certaine pour les Français. Les Funko Pop étant avant tout issues d'œuvres connues à l'international.

Alexandre Astier - Kaamelott ©SND

Pour obtenir cette Funko Pop, il suffit de se rendre sur le site de la Fnac qui la propose en exclusivité en précommande pour une disponibilité le 4 mars. Les fans de Kaamelott devront s'en contenter pour le moment en attendant la suite du film Kaamelott. Alexandre Astier annonçait l'année dernière qu'il espérait pouvoir tourner le second film au printemps 2023.