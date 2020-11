Kaamelott : deux acteurs de la série affrontent des zombies dans un film

Si le film "Kaamelott" ne semble pas près de sortir au cinéma, on peut retrouver ses acteurs dans d'autres productions, comme Serge Papagalli et Gilles Graveleau qui interprètent dans la série les paysans Guéthenoc et Roparzh.

Kaamelott : à la gloire des seconds rôles

S'il y a une série qui fait la part belle aux seconds rôles, c'est bien Kaamelott, créée par Alexandre Astier. À bien y regarder de plus près, on peut même se demander si la distribution n'est pas faite que de seconds rôles. C'est vrai que le roi Arthur est au milieu de l'intrigue, mais tout le monde autour de lui s'en donne à cœur joie pour lui voler la vedette ! Alexandre Astier est généreux avec les autres acteurs, ce que l'on a pu voir dans cette histoire qui comprend aujourd'hui 199 épisodes de mini-série et 17 épisodes de presque 50 minutes.

Outre le créateur, le casting de la série était composée d'Anne Girouard, Audrey Fleurot, Thomas Cousseau, Franck Pitiot, Jean-Christophe Hembert, Nicolas Gabion, Jacques Chambon, Aurélien Portehaut, Alexis Hénon, Caroline Pascal, Lionnel Astier, et Simon Astier.

Prochaine étape de cette pieuvre télévisuelle ? Quitter justement le petit écran pour s'offrir les joies du grand avec Kaamelott - Premier volet. Une bande-annonce a été depuis dévoilée avec du très lourd à l'affiche. De grands nom seront en effet présents dans le film avec, entre autres, Christian Clavier, François Morel, Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac et Sting ! Cette déclinaison cinématographique devait sortir en fin d'année mais a été repoussée, sans qu'une date précise n'ait pour l'instant été annoncée. Alors, entre temps, on peut retrouver les acteurs du show dans d'autres productions.

Le zombie trouve Savoie

C'est par exemple le cas des acteurs Serge Papagalli et Gilles Graveleau qui interprètent dans la série les paysans Guéthenoc et Roparzh. Changeant complètement d'ambiance, ils sont les stars du Dernier Vermouth, un court-métrage comique et horrifique disponible sur Youtube. Dans ce film de 21 minutes réalisé par Germain et Robin Aguesse, on suit un groupe de trois villageois savoyards qui ont une bonne descente. Après une soirée bien arrosée, ils vont devoir faire face à une invasion de morts-vivants.

Tout en moustache et barbe, les deux acteurs excellent dans un registre humoristique qu'ils connaissent sur le bout de leurs doigts.

Pour ceux qui sont en manque de Kaamelott, les quatre premières saisons (ou Livres) sont disponibles en replay sur 6play. Vous pouvez même pousser l'aventure plus loin avec les bandes-dessinées qui complètent l'histoire, toutes scénarisées par Alexandre Astier lui-même.