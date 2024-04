Fans de Pacific Rim et de gros monstres ? Vous allez adorer ce nouvel anime

Rendez-vous sur Crunchyroll pour découvrir "Kaiju No. 8", un nouvel anime qui comme son nom l'indique implique de gros monstres que doivent affronter les Forces de Défense.

Kaiju No. 8 : c'est quoi ce nouvel anime ?

Le 13 avril dernier, Crunchyroll a lancé un nouvel anime qui devrait ravir les fans de gros monstres. Titrée Kaiju No. 8, la série est tirée du manga éponyme de Naoya Matsumoto, publié depuis juillet 2020. Après 11 tomes parus et vendus à plus de 12 millions d'exemplaires, voilà donc la version animée. L'histoire se déroule dans un monde menacé par des Kaijus, des monstres géants qui donneraient du fil à retordre à Godzilla. On suit alors Kafka Hibino, un homme de 32 qui aimerait rejoindre les Forces de Défense pour combattre ces terribles créatures. Mais pour le moment, il doit se contenter d'un travail moins glorieux, puisqu'il fait partie de l'équipe en charge du nettoyage des rues après un affrontement entre un Kaiju et les Forces de Défense.

Sa vie va néanmoins basculer après sa rencontre avec Reno Ichikawa, une nouvelle recrue. En tant que mentor, Kafka lui fait découvrir le métier. Sauf que pendant leur routine, ils tombent nez à nez avec un Kaiju, dont ils parviennent de justesse à échapper. C'est alors à l'hôpital que Kafka voit une créature fusionner avec lui, et le transformer en un monstre. Une forme qu'il pourra prendre à sa guise, mais qu'il devra évidemment cacher aux Forces de Défense.

Un anime qui en met plein les yeux !

Dès le premier épisode, Kaiju No. 8 a donné le ton, avec son animation dynamique et ses mouvements de caméra perpétuels lors des scènes d'action. On repense alors un peu à L'Attaque des Titans, qui en son temps avait marqué les esprits par ses qualités visuels. Mais aussi par cette idée d'un héros transformé en la créature que tout le monde craint (une des premières révélations de L'Attaque des Titans). Ou encore par les affrontements entre Kaiju et de "simples humains", bien aidés par un armement redoutable.

Kaiju No. 8 ©Crunchyroll

Bien entendu, le ton de Kaiju No. 8 est beaucoup plus léger (du moins sur le premier épisode). Un humour qui rappelle Pacific Rim (2013) de Guillermo del Toro, qui avait popularisé le terme Kaiju en s'inspirant de nombreuses œuvres japonaises (dont Evangelion). On avait d'ailleurs dans ce film un aperçu de ce qui se déroule lorsqu'un monstre est vaincu, avec un marché noir mis en place pour revendre des parties des organes des créatures. Il est intéressant de voir Kaiju No. 8 imaginer à son tour un service spécialisé là-dedans.

Enfin, précisons que Kaiju No. 8 est produit par Production I.G. (Ghost in the Shell) et que le Studio khara, qui a travaillé sur Evangelion: New Theatrical Edition et le pré-développement visuel de Shin Godzilla, est impliqué sur cet anime. Rendez-vous sur Crunchyroll pour découvrir la série.