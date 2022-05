Tulsa King : première image de Sylvester Stallone en parrain de la mafia

"Tulsa King", histoire d'un chef mafieux en exil créée par Taylor Sheridan et Terence Winter, sera la première série portée par Sylvester Stallone. Un premier rôle et un personnage de criminel pour l'acteur, qui se dévoile dans une première image séduisante.

La légende "Sly" se poursuit en série

Il n'est jamais trop tard pour se lancer dans de nouveaux défis et, Sylvester Stallone, 76 ans cette année, est du genre à en raffoler. Légende du cinéma américain, créateur et interprète de personnages comme Rocky et Rambo, acteur, réalisateur, scénariste et producteur, "Sly" va ainsi pour la première fois interpréter un rôle récurrent dans une série de fiction. Celle-ci s'intitule Tulsa King et est une création de Taylor Sheridan et Terence Winter. Et ces deux noms annoncent a priori de la qualité.

Taylor Sheridan ©Dominique Charriau/WireImage)

En effet, Taylor Sheridan, après plusieurs apparitions dans des séries, s'est épanoui derrière la caméra, en assurant notamment les scénarios des deux films Sicario et de Comancheria, la réalisation de Wind River en 2017, et la création de la série Yellowstone, véritable carton outre-atlantique. Quant à Terence Winter, il a longtemps oeuvré comme producteur de la série Les Soprano, est créateur de la série Boardwalk Empire et scénariste de Le Loup de Wall Street.

Le boss déchu de la mafia new-yorkaise de Tulsa King se dévoile

Tulsa King racontera l'histoire du boss de la mafia new-yorkaise, Dwight "The General" Manfredi, contraint par sa "famille" de s'exiler à Tulsa, après avoir passé 25 ans en prison. C'est donc à Tulsa, deuxième ville de l'Oklahoma, qu'il va devoir se reconstituer une équipe. Et, de là, établir un nouvel empire du crime.

Dwight "The General" Manfredi (Sylvester Stallone) - Kansas City ©Paramount+

Sur cette première image, Sylvester Stallone se trouve au milieu d'une artère principale de la ville, le regard porté au loin et la posture sereine. Ce premier rôle principal dans une série est un petit événement. En effet, après s'être illustré au cinéma dans des rôles très souvent héroïques, pour le petit écran il incarnera donc un criminel, dans une création de deux auteurs qui connaissent bien la mafia et les différentes criminalités aux États-Unis.

Aucune autre information n'a été à ce jour divulguée au sujet de Tulsa King. On devrait en savoir bientôt plus concernant le nombre d'épisodes ainsi que leur durée. Aussi, qui sera autour de Sylvester Stallone au casting. La série sera diffusée aux États-Unis sur Paramount+. On attend de savoir qui en France se chargera de sa diffusion.