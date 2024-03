Jeff Goldblum est Zeus dans le teaser de cette prochaine série Netflix

Netflix a dévoilé les premières images de "Kaos". Dans ce teaser de la série, Jeff Goldblum apparaît en Zeus dans un style surprenant. Le show n'a pas encore de date de sortie.

Jeff Goldblum en Zeus pour Kaos

La mythologie grecque continue d'inspirer Netflix. Après Furies, qui en utilise certains éléments pour son univers (les noms comme l'Olympe), une prochaine série va aller un peu plus loin à ce niveau. Avec Kaos, c'est une relecture moderne de la mythologie grecque qui se prépare. On y trouvera des Dieux et des Héros célèbres, mais de nos jours, comme on peut le voir dans le premier teaser dévoilé par Netflix (vidéo en une d'article). Une vidéo qui montre peu de choses si ce n'est tantôt l'Amérique d'aujourd'hui, tantôt ce qui semble être l'Olympe où se trouve Zeus, incarné pour l'occasion par Jeff Goldblum.

Ce dernier apparaît dans un véritable palace, dans une tenue pour le moins moderne (lunettes de soleil, montre au poignet, survêtement). On peut également voir une statue le représentant, avant qu'il ne lâche ces mots : "Honorez-moi, c'est un commandement, pas une demande". On peut supposer que les humains ont cessé d'honorer les Dieux et que Zeus devra donc intervenir. Mais Deadline nous apporte plus de précisions avec un résumé de la série qui impliquera aussi Prométhée.

Ayant longtemps joui de son statut de Roi des Dieux, le règne de Zeus n'a jamais été véritablement menacé. Jusqu'à ce qu'il se réveille un matin et découvre une ride sur son front. Croyant qu'il s'agit du signe avant-coureur d'une ancienne prophétie annonçant sa destruction, la névrose s'installe : Zeus est convaincu que sa chute approche. De plus en plus paranoïaque, le Dieu des Dieux – voyant des signes partout – commence à s’autodétruire dangereusement.

Et il a raison de s'inquiéter. Son ancien ami et désormais prisonnier, Prométhée, orchestre un plan pour le faire tomber. Le plan implique trois humains disparates, qui ignorent leur signification cosmique ou le rôle qu'ils doivent jouer pour sauver le monde.

Au casting de la série Netflix

En plus de Jeff Goldblum, un joli casting a été composé pour Kaos. Seront ainsi présents David Thewlis dans le rôle d'Hadès, Janet McTeer en Hera, Cliff Curtis en Poséidon, Nabhaan Rizwan dans le rôle de Dionysos, Killian Scott pour jouer Orphée, mais aussi Aurora Perrineau (Riddy), Misia Butler (Caneus) et Leila Farzad (Ari). Enfin, notons que Kaos est la nouvelle création de Charlie Covell à qui on doit The End Of The F***ing World, déjà sur Netflix. Cette nouvelle proposition sera à suivre de près. On ne sait pas encore quand le show sera mis en ligne sur la plateforme.

