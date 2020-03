Karl Urban (The Boys) a un message pour le coronavirus

En ces temps troublés par le coronavirus, les publications de célébrités se multiplient. Découvrez celle de Karl Urban, tête d'affiche de l'excellente série "The Boys", sur l'un de ses réseaux sociaux.

Karl Urban, acteur de talent au physique imposant et à la mine bourrue, est apparu dans plusieurs programmes iconiques. L'acteur néo-zélandais a ainsi tenu le rôle d'Eomer dans Le Seigneur des Anneaux. Il s'est aussi illustré dans La Mémoire dans la Peau et la saga Star-Trek - il est d'ailleurs au casting du prochain opus de la franchise qui sortira en 2021. Le comédien est aussi familier des comics, puisqu'il est apparu dans le MCU dans Thor 3.

Un héros irrévérencieux

Actuellement, il tourne dans la série The Boys où il campe Butcher, l'un des personnages principaux. Pour l'anecdote, le comics sur lequel se base la série était à l'origine édité par une branche de DC. Seul problème, ces derniers n'appréciant pas spécialement le ton sombre de l'oeuvre et l'ont donc rapidement annulé. C'est alors Dynamite Entertainment qui a récupéré les droits et offert un nouveau souffle aux BD.

L'acteur a tenu à adresser un message clair au coronavirus qui inquiète les populations et freine tous les secteurs - dont l'audiovisuel. Tournages suspendus, cinémas fermés... Une pause imprévue pour le milieu, qui devra repartir de plus belle au sortir de la quarantaine. De plus en plus de célébrités enjoignent leurs fans à respecter le confinement et rester chez eux. Urban s'est quant à lui exprimé sur sa page Instagram le temps d'une publication que Butcher aurait validée ! Affublé d'un masque, de lunettes noires et de gants, l'acteur adresse un geste bien senti à la caméra. Découvrez le cliché ci-dessous et sa légende réconfortante !

Une prise de position nette et drolatique que la plupart des gens devraient apprécier. Le virus irrite tout le monde et on gage que la publication du comédien a fait sourire ses fans ! En attendant de le retrouver dans la saison 2 de The Boys sur Prime Video, vous pouvez toujours vous offrir des moments de détente en le suivant sur ses réseaux...