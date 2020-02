Katy Keene : c’est quoi ce spin-off de Riverdale avec Lucy Hale ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Tandis que « Riverdale » continue son chemin sur la CW (Netflix en France), début février arrive son spin-off, « Katy Keene », qui devrait ravir les fans du programme, mais pas que… Car son héroïne est bien connue des aficionados de « Pretty Little Liars ».

Apparue dès 1945 dans les Archie Comics, Katy Keene y a tenu une place importante pendant plus de quinze ans. Petite anecdote : les fans furent même invités à soumettre des idées de tenues aux dessinateurs de la jeune modeuse. La série de CW, Katy Keene, qui s’apprête à débuter, va la ré-inventer en styliste qui excelle en tant que personnal shopper pour le magasin Lacy.

Qui est Katy ?

Le show tournera autour des aventures de Katy et sa bande d’amis. Jeunes et ambitieux, ces derniers tenteront de se faire une place dans le milieu artistique new-yorkais. Théâtre, chant, danse ou encore mode : voilà les univers au cœur desquels ils comptent bien finir par briller.

Katy Keene promet d’être originale. Son producteur exécutif, Robert Aguirre-Sacasa, assure que la série aura des accents féeriques. L’héroïne arpentera ainsi une ville lumineuse, idyllique, à l’image de certaines comédies romantiques. Et si l’amour sera au cœur du show, c’est aussi celui que les personnages portent à New-York qui sera traité.

La série se déroule dans le futur de Riverdale. Une différence d’environ cinq ans qui permet notamment la présence de Josie McCoy (Ashleigh Murray). Katy et Veronica Lodge (Camilla Mendes) se connaissent aussi, puisque la seconde a expérimenté les talents de couturière de la première.

Show must go on

Aux côtés de Katy on retrouvera également la star des Pussycat, Josie. Si la série Riverdale, portée par Lili Reinhart et Cole Sprouse, aime mettre en scène la musique, dans Katy Kenne, elle sera partie intégrante du show. Plusieurs chansons ponctueront les épisodes, du piano-voix au concert. Le programme se définit comme une dramedy musicale. Les antagonistes des héros ne seront pas des monstres ou des serial-killer mais finalement eux-mêmes, à travers des dilemmes opposant envie de réussir à leurs valeurs morales (des plus pures)…

Au casting, la très attendue Lucy Hale (Aria dans Pretty Little Liars) campe Katy. A ses côtés, on retrouve notamment Jonny Beauchamp (Penny Dreadful), Katherine LaNasa (Dynasty) et, comme on vous l’a dit plus haut, Ashleigh Murray. Du beau monde pour une charmante série ?

Les fabuleuses aventures de Katy & co commenceront durant la nuit du 6 février aux Etats-Unis sur CW !