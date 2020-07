Katy Keene : la série spin-off de Riverdale est annulée

"Katy Keene", série dérivée de "Riverdale", porte sur les aventures de Katy et ses amis, tous aspirants artistes, dans l'onirique ville de New York. Malheureusement, la chaîne de diffusion du programme, CW, vient d'annoncer que les héros ne reviendront pas pour une seconde saison.

Katy Keene, ode à la ville qui ne dort jamais

Adaptée des Archie Comics à l'image de son aînée Riverdale, Katy Keene n'a pas à rougir de l'accueil qui lui a été réservé par le public. La série portée par les lumineuses Lucy Hale et Ashleigh Murray peut se féliciter de générer de sympathiques retours. L'histoire de la jeune styliste déterminée à se faire une place dans le milieu artistique a clairement fait vibrer de nombreux spectateurs. Globalement, c'est l'aspect solaire et feel-good du programme qui prévaut, mais son style n'est bien évidemment pas en reste. Couleurs osées, paillettes, musique... Et un final qui donne envie de voir la suite.

Katy Keene c'est, somme toute, une invitation à une fête en bon et du forme. Sauf que la chaîne CW a choisi de ne pas renouveler la série pour une saison 2... Un choix surprenant que de nombreux fans ne comprennent pas. En effet, Riverdale a été quant à elle reconduite pour une nouvelle saison en fanfare alors que les avis des spectateurs et les audiences de sa dernière saison n'étaient pas au beau fixe.

Un nouvel espoir pour Katy Keene ?

Selon Deadline, la décision de CW d'annuler la série après seulement une saison se base sur le faible succès du show en streaming. Proposée sur la plateforme HBO Max - après sa diffusion TV -, Katy Keene n'a réuni que très peu de fidèles - tandis que Riverdale explose sur Netflix, diffuseur hors des Etats-Unis.

Pas un problème de qualité, donc, mais de quantité. Warner Bros. Televisions a fait le choix de se séparer de Lucy Hale et ses amis. Néanmoins, le projet peut toujours être sauvé, si récupéré par un autre diffuseur - chaîne ou plateforme. Ce pourrait ne pas être la fin pour Katy Keene, mais rien n'est joué.

Quant à Lucy Hale, la comédienne a réagi avec beaucoup d'émotion à cette douloureuse annonce sur son compte Instagram.

Nous n'avons pas le droit à une saison 2. Ça m'est déjà arrivé quelques fois et à chaque fois, ça me brise le cœur. C'est une très mauvaise nouvelle. (...) Je suis reconnaissante d'avoir eu le rôle principal. A Michael, Roberto et tout le casting, vous êtes tous magiques. Merci.

Alors, Katy Keene renaîtra-t-elle de ses cendres dans un futur proche ? On peut toujours avoir des surprises et il faut avouer que celle-ci en serait une jolie !