Kidnapping sur Arte : c'est quoi cette série avec Charlotte Rampling ?

Kidnapping s'articule autour de Rolf Larsen, un ancien enquêteur de la police de Copenhague. Son existence a pris un virage drastique cinq ans auparavant quand sa fille a disparu. Mais cinq ans plus tard, la révélation d'une erreur liée à l'ADN commise par la police danoise fait émerger une lueur d'espoir. Sur le chemin qui pourrait le mener à sa fille, Rolf Larsen est néanmoins confronté à de nombreuses embûches, dont l'existence d'un réseau tentaculaire de trafiquants d'enfants.

Pour les amateurs du genre, Kidnapping et ses huit épisodes sont tirés de l'esprit de Torleif Hoppe - co-créateur de l'excellente The Killing - et Nanna Westh (Arnaques et thérapie). Le premier confie que pour ce nouveau projet, il tenait à ce que le protagoniste soit un policier intimement impliqué dans une affaire.

L'élégance à la française

Au casting de la mini-série franco-danoise, c'est Anders W.Berthelsen - déjà présent dans The Killing - qui prête ses traits à Rolf Larsen, désespérément à la recherche de sa fille. A ses côtés, la jeune comédienne danoise Olivia Joof. Nicolas Bro (Les Enquêtes du département V) et Zofia Wichlacz (World on Fire) complètent la distribution.

Côté "français" toutefois, reste une interprète non négligeable, comédienne iconique à la prestance rarement égalée : on a nommé Charlotte Rampling ! Agée de 74 ans, la comédienne native d'Angleterre manie la langue de Molière à la perfection - ses parents et elle ont emménagé à Fontainebleau alors qu'elle n'avait que huit ans. Au fil des années, l'actrice tourne avec les plus grands, de Visconti à Woody Allen ou Sidney Lumet. Acclamée et récompensée plusieurs fois pour ses performances, une rose porte même le nom de cette grande dame.

Contre toute attente, Kidnapping est loin d'être la première série dans laquelle Charlotte Rampling apparaît. Pour l'anecdote, le premier show auquel elle participe est la série culte Chapeau melon et bottes de cuir, en 1967 ! Et on avait pu croiser la comédienne au détour de Dexter, dans laquelle elle incarne le Dr Evelyne Vogel, mais aussi dans l'excellente Broadchurch.

Une série prometteuse

Charlotte Rampling n'apparait qu'à partir du troisième épisode de Kidnapping. Elle joue le rôle de Claire Bobain, membre de la police judiciaire française dépêchée à Copenhague. Une femme froide, élégante, qui ne s'en laisse pas compter et dispose d'un sens de l'humour pour le moins piquant ! Elle et Rolf vont tenter coûte que coûte de retrouver - et sauver - la fille de ce dernier.

A l'attention des amateurs, le pitch de la mini-série partage plusieurs points communs avec l'excellente The Five, tout droit sortie en 2016 de l'esprit tortueux d'Harlan Coben. On y suit quatre amis ne s'étant jamais vraiment remis de la disparition du petit frère de l'un d'entre eux il y a des années de cela - alors que l'enfant était sous leur responsabilité. Seulement, un beau jour, sur une scène de crime, on retrouve l'ADN du garçon présumé mort. On vous conseille donc vivement cette série pour rester dans la mouvance de Kidnapping !

Cette dernière bénéficie déjà de critiques élogieuses et la performance de Rampling n'y est pas étrangère. Beaucoup saluent les qualités scénaristiques de l'histoire et plusieurs retournements de situation bien trouvés. Manifestement, la fin de la mini-série ne devrait pas laisser les téléspectateurs de marbre. C'est en effet le final du show qui a convaincu la comédienne britannique de participer à la série nordique !