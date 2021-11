Killing Eve S4, Tokyo Vice, L'Amie prodigieuse S3... Les séries à venir sur Canal+ en 2022

Alors que la fin d'année approche, Canal+ a dévoilé une partie de son programme pour 2022. Et dans le lot, on nous annonce le retour de séries très attendues, et de belles nouveautés.

Tokyo Vice en 2022 sur Canal+

En 2022, Canal+ continuera de nous proposer des programmes alléchants et variés. La chaîne cryptée a annoncé son planning de séries pour les mois à venir, et plus particulièrement pour l'année prochaine. Pas de dates précises, mais des annonces de nouveautés qui vont rêver. Celle qui a attiré notre attention en premier, c'est évidemment Tokyo Vice. La série est attendue depuis longtemps en grande partie parce que Michael Mann est à la production et à la réalisation d'au moins le premier épisode.

Tokyo Vice ©Canal+

Le réalisateur de Heat fait donc son grand retour à la télévision, lui qui a notamment produit la série culte Deux Flics à Miami. Le cinéaste était déjà revenu au petit écran en 2011 avec l'unique saison de Luck.

Concernant Tokyo Vice, la série va suivre Jake Adelstein, un reporter américain de 24 ans qui intègre le service police et justice du "Yomiuri Shimbun", le plus grand quotidien japonais. Alors qu’il collabore avec la police locale, il est contacté par la mafia. Il devient un interlocuteur des yakusas tout en continuant d’être un informateur de la police. Mais cette position ambivalente n’est pas sans danger...

Tokyo Vice racontera donc l'histoire vraie du seul reporter occidental à avoir écrit pour un journal japonais et qui dénonça le crime organisé au Japon. Au casting on retrouvera Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rachel Keller, Ella Rumpf, Rinko Kikuchi.

Les autres nouveautés

Outre Tokyo Vice voici les autres nouvelles séries qui seront diffusées en 2022 :

Yellowjackets avec Juliette Lewis et Christina Ricci ; Après le crash de leur avion dans une région sauvage du Nord des États-Unis, les jeunes lycéennes d’une équipe de football luttent pour leur survie et sombrent dans la sauvagerie. Vingt-cinq ans plus tard, les survivantes se sont reconstruites mais le passé finit toujours par refaire surface.

de sauvetage.

Landscapers ©Sky UK LTD

Landscapers avec Olivia Colman et David Thewlis ; Deux cadavres sont retrouvés dans le jardin de la maison de banlieue de Susan et Christopher Edwards. Ils sont déclarés coupables. Mais comment ce couple en apparence tranquille en est venu à tuer les parents de Susan et à cacher les faits pendant dix ans ?

Le retour des séries emblématiques

2022 marquera également le retour de séries importantes. On pense avant tout à Killing Eve, qui reviendra pour une quatrième et dernière saison, et l'excellente série italienne L'Amie prodigieuse qui, elle, entamera (enfin) sa troisième saison. Deux séries qu'on attend depuis deux ans maintenant.

L'Amie prodigieuse ©Canal+

Enfin, on nous promet les saisons 6 de Billions et This is Us, la quatrième de Babylon Berlin, la saison 3 de City on a Hill et la seconde saison de Your Honor. Un gros programme à venir !