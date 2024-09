Après avoir fait sensation aux JO 2024, cette athlète devient tueuse à gages pour une série

La tireuse olympique et star de son sport Kim Ye-ji, devenue un phénomène viral après sa participation aux Jeux de Paris 2024, devient aussi une star des écrans. En effet, elle va jouer une tueuse à gages dans une série coréenne.

Des JO à la fiction

Avec sa nonchalance et son style captivant, la tireuse olympique sud-coréenne Kim Ye-ji, médaillée d'argent au tir à 10m lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, est instantanément devenue une star mondiale. À l'image de Yusuf Dikeç, tireur turc lui aussi très remarqué, ce sont les réseaux sociaux qui ont alors fait exploser la notoriété de Kim Ye-ji. Les internautes du monde entier, fascinés par sa précision et sa décontraction, seront donc ravis d'apprendre qu'on pourra bientôt la revoir se distinguer à nouveau au pistolet, mais cette-fois-ci dans une fiction télévisée.

Kim Ye-ji devient tueuse à gages dans Crush

C'est la société Asia Lab qui en a fait ce 20 septembre l'annonce. Kim Ye-ji a rejoint la distribution de la série coréenne Crush, spin-off du film Asia, dont on peut déjà avoir un petit aperçu ci-dessous. Une fiction à portée internationale qui aborde les thèmes du racisme et de la xénophobie en s'attachant à plusieurs individus confrontés à ces discriminations. Le casting est composé de stars d'au moins sept pays différents. Et, très logiquement, l'athlète sud-coréenne incarnera ainsi dans Crush une tueuse à gages, aux côtés de la star indienne Anushka Sen !

Main droite sur la crosse de son pistolet et main gauche dans la poche, casquette à l'envers et appareillage optique qui lui donnait un air futuriste, Kim Ye-ji avait ainsi lors des JO embrasé l'imagination des spectateurs. Parmi ceux-là, Elon Musk qui avait posté sur X :

Elle devrait être recrutée pour un film d'action. Pas besoin de jouer !

Une futur star des écrans ? Kim Ye-ji se dit ouverte à toute activité médiatique, tant que celle-ci puisse promouvoir son sport. Et elle n'a pas attendu la série Crush pour commencer à se montrer, puisqu'elle a déjà posé en Louis Vuitton pour le magazine W Korea en août 2024.