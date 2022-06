King Kong : Netflix dévoile la toute première image de la série "Skull Island"

Le MonsterVerse continue de s'étendre. La future série « Skull Island » vient de dévoiler sa toute première image. Dirigée par Brian Duffield, cette série d'animation racontera la survie d'un équipage échoué sur une île déserte.

Le MonsterVerse s’agrandit

En 2014, la Warner produit un reboot de Godzilla. Confié à Gareth Edwards, le long-métrage avait pour but d'introduire un tout nouvel univers connecté : le MonsterVerse. L'idée est de réunir les mondes de King Kong et de Godzilla au sein d'une seule et même franchise. Tout débute donc avec ce premier Godzilla. Un film globalement apprécié par les critiques et par les fans qui a rapporté plus de 524 millions de dollars au box-office mondial (pour un budget de 160 millions).

Godzilla vs Kong ©Warner Bros

Depuis, trois autres films ont vu le jour. Il y a eu Kong : Skull Island en 2017, Godzilla 2 : Roi des monstres en 2019, puis Godzilla vs Kong en 2021. En tout, les quatre films ont rapporté 2 milliards de dollars au box-office. Et malgré des retours mitigés sur Godzilla vs Kong, la Warner compte bien développer davantage son MonsterVerse.

La série Skull Island se dévoile

La Warner et Netflix sont actuellement en pleine production d'une série Skull Island dirigée par Brian Duffield. Il s'agira d'une proposition animée qui racontera comment un équipage échoué sur une île déserte va devoir survivre face à une armée de monstres préhistoriques, dont le puissant Kong. Netflix vient de dévoiler le tout premier visuel (ci-dessus) de cette série. Le cliché met en scène deux personnages qui se tiennent debout, sur une plage, à l'intérieur d'une immense emprunte de pas qui semble appartenir au roi Kong.

Skull Island ©Netflix

La photographie donne un premier aperçu du style d'animation employé par Powerhouse Animation Studios. Un studio qui s'est d'abord fait un nom dans le monde des jeux vidéo avec notamment Mortal Kombat X et The Banner Saga, puis sur le petit écran avec Castlevania et Les Maîtres de l'Univers : Révélations. Avec cette première image, la date de sortie officielle de Skull Island ne devrait pas tarder à être révélée.