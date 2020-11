Kingdom (Netflix) : une date et un teaser pour l'épisode spécial Ashin of the North

"Kingdom" saison 3 ce n'est pas pour tout de suite. Mais en attendant Netflix dévoile la date de lancement avec un court teaser de "Ashin of the North" un épisode dérivé qui permettra de savoir ce qu'il se passait dans le Nord pendant les événements de la saison 2.

Kingdom, une histoire de zombies

En début d'année 2019 Netflix a lancé la série coréenne Kingdom, scénarisée par Kim Eun-hee, et surtout réalisée par Kim Seong-hoon (Hard Day, Tunnel). Ce dernier s'est chargé de mettre en place l'intrigue de Kingdom qui se déroule durant la Période Joseon. On y suit notamment le prince Chang au moment où une étrange maladie se répand dans le royaume. En raison d'une plante mystérieuse, les morts reviennent à la vie et commencent à dévorer tout sur leur passage. Plusieurs protagonistes sont alors impliqués et tenteront de sauver leur peau et le royaume.

Kingdom, c'est donc la rencontre entre un univers médiéval et celui des zombies. La série a été un succès suffisant pour que Netflix donne le feu vert à une saison 2 qui a permis de refermer un premier acte majeur. Mais évidemment une saison 3 est désormais attendue.

Un épisode dérivé pour Kingdom

En effet, la fin de la saison 2 de Kingdom a laissé l'audience sur un cliffhanger. Tandis que le prince Chang se dirige avec Seo-bi (Bae Doona) vers le Nord pour en savoir plus sur les infectés, apparaît un mystérieux personnage : Ashin, interprété par l'actrice sud-coréenne Jun Ji-hyun. Une manière de garder une ouverture pour une saison 3. En attendant des nouvelles de celle-ci, Netflix proposera en 2021 un épisode spécial titré Ashin of the North.

Outre un teaser (en une de l'article) mis en ligne pour dévoiler la date et le titre, c'est via un communiqué que la plateforme a indiqué qu'il s'agira d'une histoire parallèle au récit principal de la saison 2 qui permettra d'en savoir plus sur Ashin avant sa rencontre avec le groupe de Chang. On comprendra ainsi ce qui lui est arrivé dans le Nord pendant que le prince et son peuple se faisaient massacrer. Cet épisode sera également l'occasion de retrouver Park Byung-eun dans le rôle Min Chi-rok.

Ashin of the North sera-t-il un amuse-bouche en attendant une saison 3 de Kingdom ? On l'espère. En attendant, vous pouvez toujours découvrir les deux saisons de la série sur Netflix.