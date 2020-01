Kingdom saison 2 : Netflix dévoile des teasers mordants et la date de diffusion

Le Netflix coréen a dévoilé les premiers teasers de « Kingdom » saison 2. Cinq vidéos courtes qui permettent de se remettre dans l’ambiance féodale de la série de zombies, et de découvrir la date de mise en ligne des prochains épisodes.

Quand une série avec des zombies débarque, on se dit qu’on a déjà vu ça ailleurs. Mais quand elle nous vient de ce petit pays qu’est la Corée du Sud, il y a de quoi s’y intéresser un peu. Car en général, ils ne font pas les choses comme tout le monde.

La preuve, Kingdom se déroule durant l’époque féodale. Un décor original pour des zombies qui, d’habitude, évoluent plutôt dans le monde présent ou un futur post-apocalyptique. Réalisée par Kim Seong-hoon (aux manettes des excellents Hard Day et Tunnel), la première saison permettait de mettre en place l’opposition entre un prince héritier et les membres de la royauté au pouvoir, tandis que le peuple qui souffre commence à se transformer en zombies. Sans être mémorable et avec certains défauts, cette première partie de Kingdom s’avérait tout de même efficace grâce à la mise en scène de Kim Seong-hoon.

Une mise en bouche et une date pour Kingdom saison 2

Surtout, la fin de la saison 1 nous laissait sur un énorme cliffhanger avec une bataille à venir. Une bataille qui s’annonce sanglante et effrayante, comme en atteste les premiers teasers mis en ligne par le Netflix coréen. Cinq vidéos courtes (la première en une de cet article, et les autres en fin d’article) qui permettent de retrouver les principaux protagonistes et de nous les montrer dans une situation évidemment compliquée avec des zombies autour d’eux.

Une petite mise en bouche qui permet de se remettre dans l’ambiance de Kingdom et surtout de se préparer avec la date de diffusion, annoncée pour le mois de mars sur Netflix.

Découvrez ci-dessous les teasers.

Teaser 2 :

Teaser 3 :

Teaser 4 :

Teaser 5 :