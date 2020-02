Krysten Ritter (Jessica Jones) en serial killer pour une nouvelle série

Vous avez aimé ? Partagez :

Nahnatchka Khan, la créatrice de « Don’t Trust the B », revient avec un projet qui devrait faire sensation. Il s’agit d’une série portée par Krysten Ritter, la comédienne qui a prêté ses traits à la super héroïne Jessica Jones. Elle reviendra dans un rôle de tueuse en série.

Krysten Ritter, repérée dans un centre commercial alors qu’elle n’était encore qu’une ado, a commencé par faire carrière comme mannequin. Mais la jeune femme s’est bien vite tournée vers l‘acting et a tracé son chemin dans le monde de l’audiovisuel. Vous l’aurez sûrement croisée dans Breaking Bad, où elle interprète Jane, la dulcinée de Jesse Pinkman. Ritter est aussi apparue dans Gossip Girl, Veronica Mars, 27 robes ou encore Blacklist.

En 2012, elle tourne dans le show Don’t Trust The B—- in Apartment 23 – salué par les critiques comme les spectateurs. C’est le début de sa collaboration avec Khan, qu’elle retrouve aujourd’hui pour ce nouveau projet de série. En 2015, la jeune femme devient incontournable grâce à son interprétation de Jessica Jones, super héroïne de la série Marvel. Après trois saisons de bons et loyaux services (elle a même réalisé un épisode du show), la série tire sa révérence.

Le projet n’a pour l’instant pas de titre. Ce qu’on en sait pour le moment se résume à peu de choses, il est vrai. Mais ces maigres infos sont suffisamment croustillantes pour nous mettre l’eau à la bouche. Il s’agit donc d’une comédie noire autour du personnage d’une serial killeuse, campée par Krysten Ritter. Selon Deadline, il semblerait que le projet déchaîne les passions : Netflix, Amazon ou encore HBO ont tenté de mettre la main dessus.

À l’écriture, on retrouvera la prometteuse Angela LaManna (The Punisher), épaulée par Khan. À noter que la série est une adaptation du roman Killers Anonymous, à paraître.

Il va s’en dire que le thème de la série devrait largement concourir à son succès. Les programmes mettant en scène des criminels et plus particulièrement des serial killers sont généralement très regardés/appréciés. On pense à True Detective ou encore Following. De plus en plus de shows ont d’ailleurs l’audace d’en faire leur protagoniste (Dexter ou la récente Killing Eve). On ne doute pas que Ritter fera sensation auprès des spectateurs dans ce rôle audacieux !