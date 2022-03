Kung Fu Panda : Netflix vient de commander une nouvelle série

Netflix vient de commander une toute nouvelle série dérivée de l'univers de « Kung Fu Panda ». C'est le troisième show télévisé de cette grande saga DreamWorks à voir le jour. Le comédien Jack Black marquera son retour.

Kung Fu Panda : gros succès pour DreamWorks

En 2008, après Shrek et Madagascar, DreamWorks lance une nouvelle saga vouée à devenir culte : Kung Fu Panda. Réalisé par Mark Osborne et John Stevenson, le premier long-métrage raconte les aventures du panda Po, qui découvre qu'une grande destinée de guerrier l'attend. Serveur dans un restaurant de nouilles, il se retrouve malgré lui dans une aventure hors du commun qui va le pousser à développer ses aptitudes au kung-fu.

Nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur film d'animation, ce premier opus de la saga a rapporté plus de 632 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 130 millions).

Po (Jack Black) - Kung Fu Panda ©DreamWorks Animation

Après ce succès, DreamWorks décide de produire deux suites, sorties respectivement en 2011 et 2016. Le deuxième volet est lui aussi nommé aux Oscars dans la même catégorie que son prédécesseur mais repart lui aussi bredouille. En tout, cette trilogie a rapporté plus de 1,8 milliard de dollars de recettes au box-office. Pourtant, à l'heure actuelle, un quatrième volet ne semble pas prévu. Par contre, Netflix vient de commander une nouvelle série dérivée de l'univers de Po le panda.

Netflix vient de commander une série

DreamWorks préfère maintenant capitaliser sur le petit écran. Cette nouvelle série Kung Fu Panda sera donc la troisième production télévisée de la saga à voir le jour. En effet, DreamWorks a déjà développé deux séries animées centrée sur Po et ses amis par le passé : L'Incroyable légende diffusée entre 2011 et 2016 sur Nickelodeon et Les Pattes du destin diffusée entre 2018 et 2019 sur Amazon Prime Video.

Kung Fu Panda 3 ©DreamWorks Animation

DreamWorks Animation a annoncé la nouvelle mercredi 16 mars 2022 sur ses réseaux sociaux, à l'occasion de la journée internationale des pandas. Intitulé Kung Fu Panda : The Dragon Knight, ce show, commandé par la plateforme Netflix, va se concentrer sur une toute nouvelle aventure de Po. Ce dernier va devoir faire équipe avec un chevalier anglais dans une quête inédite d'armes magiques également convoitées par de dangereuses belettes. Cette nouvelle série permettra le retour de Jack Black pour la voix de Po. Le comédien, qui doublait le héros poilu dans les trois films de la saga, n'avait en effet pas participé aux deux précédentes séries. Netflix n'a pas encore révélé la date de sortie de The Dragon Knight.