Kyle Menendez s'en prend à la série Netflix et ses "mensonges"

Erik Menendez, l'un des deux frères au centre de la saison 2 de la série Monstres de Netflix, a récemment exprimé son profond mécontentement concernant la manière dont la série représente les événements tragiques de sa vie et celle de son frère Lyle. Dans un communiqué, Erik Menendez a dénoncé ce qu'il considère comme une déformation des faits, qualifiant la série de "mensongère" et regrettant la manière dont le créateur Ryan Murphy a traité l'affaire criminelle.

L'histoire de Lyle et Erik Menendez est sur Netflix

La saison 2 de la série Monstres, intitulée Monstres : l'histoire de Lyle et Erik Menendez, est disponible sur Netflix depuis le 19 septembre 2024. Après le succès de la première saison consacrée à Jeffrey Dahmer, cette deuxième saison se concentre sur les meurtres commis par Lyle et Erik Menendez, qui ont assassiné leurs parents, José et Kitty Menendez, en 1989.

Le procès des frères, l'un des plus médiatisés de l'époque, a révélé des allégations d'abus sexuels, d'influences familiales destructrices et de relations toxiques au sein de la famille Menendez.

La série, créée par Ryan Murphy, suit les événements avant, pendant et après le crime.

Erik Menendez dénonce des "mensonges et des caricatures destructrices"

Dans un communiqué partagé par sa femme Tammi Menendez sur le réseau social X, on découvre qu'Erik Menendez s'en prend violemment à la série Netflix de Ryan Murphy. Il a ouvertement critiqué la manière dont la série dépeint son frère et lui-même, évoquant "une caricature destructrice de Lyle" qui, selon lui, est "enracinée dans des mensonges horribles". Pour Erik Menendez, la série crée un portrait biaisé et sensationnaliste de leur histoire, et souligne que "Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies sans que cela soit intentionnel".

Les critiques d'Erik Menendez visent directement la représentation de son frère dans la série, mais aussi la manière dont leur histoire a été façonnée pour servir une narration dramatique. Selon lui, Monstres perpétue des stéréotypes et des idées fausses sur les événements tragiques qui ont marqué leur vie.

Erik Menendez accuse Netflix de revenir sur des progrès faits dans la compréhension des abus sexuels, en particulier ceux qui concernent les hommes. Il regrette que la série semble ignorer la souffrance et les traumatismes liés aux abus sexuels qu'il affirme avoir subis, expliquant que le traitement médiatique de leur procès à l'époque reposait sur l'idée que les hommes ne pouvaient pas subir d'abus de cette manière. "Ces mensonges horribles ont été dénoncés par d'innombrables victimes courageuses ces deux dernières décennies", a-t-il déclaré.

Pour lui, la série Netflix renforce ces idées erronées, occultant les raisons profondes qui les ont poussés à commettre ces crimes et refuse de prendre en compte les éléments de leur enfance traumatisante, tout en présentant "une version simplifiée et déformée des faits".

"La vérité devrait suffire"

Dans son communiqué, Erik Menendez appelle à laisser la vérité prévaloir. Il exprime son indignation face à la capacité de la série à altérer la perception publique des événements et à "saper des décennies de progrès dans la reconnaissance des traumatismes liés à l'enfance". Il insiste sur l'importance de ne pas minimiser la gravité des abus qu'il dit avoir subis et qui, selon lui, sont au cœur de cette affaire criminelle.

Erik Menendez conclut en remerciant les personnes qui l'ont soutenu et qui continuent de croire en sa version des événements, soulignant que la vérité devrait se suffire à elle-même sans qu'il soit nécessaire de la dramatiser ou de la déformer pour un effet narratif.

Les deux frères purgent une peine de prison à vie aux États-Unis.