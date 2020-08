L.A.’s Finest : un trailer pour la saison 2 du spin-off de Bad Boys

Sony Pictures Television et Spectrum Network viennent de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce de la deuxième saison de la série spin-off de Bad Boys, "L.A.’s Finest". La série reviendra le 9 septembre prochain. Attention car cet article contient des spoilers sur la première saison de L.A.’s Finest !

L’intrigue de L.A.’s Finest

L.A.’s Finest est un spin-off des films Bad Boys. On y suit Syd Burnett, la sœur de Marcus, qui, après avoir aidé à démanteler un cartel de la drogue, est devenue inspectrice pour la police de Los Angeles, et cache un grand secret personnel. Aux côtés de sa nouvelle coéquipière, Nancy McKenna, une mère au passé aussi compliqué que sa partenaire, Syd affronte les criminels les plus dangereux de la ville en flirtant avec l’illégalité.

Alors que Gabrielle Union retrouve le rôle de Syd qu’elle tenait dans Bad Boys II, c’est Jessica Alba qui interprète Nancy McKenna dans L.A.’s Finest. En plus d’en être les têtes d’affiche, Union et Alba sont aussi productrices exécutives de la série, tout comme le légendaire Jerry Bruckheimer, qui endossait déjà ce rôle sur les trois films de la franchise.

Pour ce qui est des seconds rôles, John Salley, qui jouait déjà l’as de l’informatique Fletcher dans les deux premiers films de Michael Bay, a aussi un rôle régulier dans L.A.’s Finest. Quant au reste du casting du show, on peut aussi y voir Ernie Hudson, qui prête ses traits à Joseph Burnett, le père de Syd et Marcus, Zach Gilford, Duane Martin, Ryan McPartlin, Sophie Reynolds, Laz Alonso ou encore Rebecca Budig.

Syd et McKenna face à une vague de crime à Koreatown dans la saison 2 de L.A.’s Finest

Alors qu’elle devait à l’origine être de retour en juin, la nouvelle saison de L.A.’s Finest avait été repoussée à la suite de la mort de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter qui s’en était suivi, et qui avait déclenché des manifestations contre les violences policières et le racisme partout dans le monde. Il faudra donc patienter jusqu’en septembre avant de pouvoir découvrir la suite de la série.

Dans la saison 2, on retrouvera Syd toujours en deuil après la mort soudaine de son ami, et luttant pour trouver des réponses. De son côté McKenna doit gérer les répercussions de l’enlèvement d’Izzy et l’impact que l’événement a eu sur son mariage. Mais lorsqu’une grosse vague de crime au cœur de Koreatown menace de détruire la communauté, Syd, McKenna et le reste de l’équipe doivent trouver les responsables avant qu’il ne soit trop tard.