La BBC annonce une série documentaire sur Greta Thunberg

Du haut de ses 17 ans, Greta Thunberg défie les plus grands et met sa voix au service de l’écologie. La jeune activiste sera le sujet d’une série documentaire actuellement en préparation. Sa personnalité et la cause qu’elle défend seront au coeur de ce projet porté par la BBC.

Tout le monde, y compris les gouvernements des différents pays, sait que l’humanité est dans une situation critique et que la question de l’environnement doit être traitée avec sérieux si on ne veut pas se condamner à un futur apocalyptique. Mais entre la théorie, les intentions et la pratique, il y a toujours une sacrée différence. La suédoise Greta Thunberg n’est pas encore majeure et elle dédie pourtant sa vie à essayer de faire bouger les choses. Son travail paie : le Time l’a notamment mise en couverture pour la désigner comme la personnalité de l’année 2019. Ce qui est loin d’être anecdotique. Ses nombreuses apparitions médiatiques ont déjà été utiles, mais c’est avec une série documentaire qu’elle veut maintenant toucher encore plus les gens pour les inciter à la suivre dans ce combat.

Greta Thunberg nous invite à trouver des solutions en sa compagnie

La jeune activiste s’allie avec le département Science de la BBC pour un programme qui va s’intéresser à sa campagne internationale. Les épisodes vont nous embarquer avec elle dans de nombreux pays afin de nous sensibiliser, mais aussi de faire découvrir sa personnalité. L’image médiatique qu’on a d’elle est assez arrêtée et cette série devrait permettre de nous montrer un peu plus de sa vie privée, afin qu’on découvre qui se cache derrière l’activiste. Le thème principal sera l’environnement, évidemment. Nous suivrons Greta Thunberg lors de rencontres avec des scientifiques et des climatologues, pour trouver des possibles solutions aux problèmes actuels qui ne vont faire qu’empirer avec le temps si aucune réaction n’intervient.

Parce qu’on parle d’une jeune fille de 17 ans qui a encore beaucoup à découvrir sur le monde et sur elle-même, la série décrira quelque part le passage accéléré de Greta Thunberg du monde de l’enfance à celui des adultes. Un projet d’utilité publique qui a le mérite d’essayer de faire changer les mentalités. Ça ne sera sûrement pas suffisant pour tout régler mais on salue la BBC pour son initiative.

Aucune date de diffusion n’est encore communiquée et, pour la France, on ne sait pas où nous pourrons voir les épisodes. Netflix, si vous nous entendez…