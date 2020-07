La Belle et la Bête : on en sait plus sur la série préquel attendue sur Disney+ - CinéSéries

En mars dernier, Disney+ annonçait une série adaptée du célèbre conte "La Belle et la Bête". En tête d'affiche de ce programme préquel à l'histoire que nous connaissons bien, Luke Evans. Découvrez les dernières confidences de l'acteur quant à l'avancement du projet.

La Belle et la Bête en série : ce que l'on sait déjà du projet

Lors d'une récente interview pour Collider, Luke Evans est revenu sur les origines de la série préquel à La Belle et la Bête. Le programme tournera autour de Gaston et son acolyte LeFou, campé par Josh Gad. Lors du fameux film paru en 2017, dans lequel ils côtoyaient Emma Watson dans le rôle de Belle, Luke Evans et Josh Gad se sont en effet entendus comme larrons en foire ! Les deux comédiens ont donc naturellement cherché à travailler ensemble de nouveau.

L'idée d'un préquel a ainsi vu le jour et des auteurs se sont rattachés au projet. Mais pas n'importe lesquels ! Adam Horowitz et Eddy Kitsis, connus pour leur populaire création, la série Once Upon a Time. Tous deux feront donc office de showrunners pour le programme. La féerie et le merveilleux devraient donc être plus que jamais au rendez-vous.

Découvrez les confidences de Luke Evans sur La Belle et La Bête

Luke Evans est plus qu'enthousiaste à l'idée de se glisser une nouvelle fois dans la peau de Gaston, à tel point qu'il s'est laissé aller à quelques confidences sur l'avancée de la série. Selon lui, certains scénarii sont dans la boîte, notamment ceux des épisodes 2 et 3. Sur une note musicale, le célèbre compositeur Alan Meken aurait lui aussi achevé plusieurs morceaux pour le show.

On est tellement chanceux de voir tous ces gens créer une histoire autour de deux personnages aussi aimés que détestés.

L'acteur avoue en outre que Josh Gad et lui ont particulièrement hâte d'être sur le tournage. Leur joie de se retrouver pour cet ambitieux projet se reflétera-t-elle dans leurs performances ?

La Belle et la Bête : où attendre la série ?

Après le succès du long-métrage, la série préquel devrait trouver son public sans difficulté. Le programme sera diffusé sur Disney+. Pour patienter, le film de 2017 sera par ailleurs mis en ligne sur la plateforme la semaine du 24 juillet.