La Casa de Papel : comment les actrices ont fait changer des dialogues sexistes

Ituño campe une policière qui tente de contrecarrer les plans du Professeur dans la première saison et ne tarde pas à succomber à ses charmes, remettant en question ses certitudes sur la justice. L'engagement de l'actrice trouve d'ailleurs une résonance dans le background de son personnage . En effet, l'ex-flic devenue Lisbonne a subi des violences conjugales de la main de son ex-époux, qui n'hésite d'ailleurs pas à lui mettre des bâtons dans les roues.

Nous nous sommes réunies avec les actrices de la série et nous avons donné chacune notre point de vue sur le scénario, et nous avons décidé d’en parler avec les scénaristes pour qu’ils modifient certains détails du script.

Ituño a insisté sur le fait qu'une série aussi populaire ne pouvait en aucun cas être à ce point en retard sur les problèmes liés à l'égalité entre les hommes et les femmes. Les comédiennes de la série ont donc tenu à faire remarquer ces manquements.

Ces démarches ont été soutenues et applaudies par les scénaristes de la série, qui ont remerciées les comédiennes. Plus encore, les auteurs ont insisté sur l'importance de leur point de vue sur les dialogues. Ils ont admis n'être parfois pas toujours pleinement conscients (ou moins en tout cas) de ces maladresses, étant majoritairement des hommes... Un mea culpa bienvenu qui a permis de corriger ces écarts.

Musicienne et comédienne, Ituño a déjà plusieurs fois pris position sur les inégalités hommes/femmes. Et la talentueuse artiste compte bien continuer de s'investir dans ce combat. L'interprète de Lisbonne en profite pour teaser et mentionne aussi des confrontations majeures entre les personnages féminins dans la salve d'épisodes à venir.